Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

U konstruktivnom razgovoru, Đurić je istakao da je za nama izuzetno intenzivan period međunarodnih događanja čiji eho dopire i do našeg područja.

Sagovornici su razmenili mišljenja o najaktuelnijim temama i razmotrili dalje korake na polju bilateralne saradnje.

Šef srpske diplomatije preneo je zahvalnost na principijelnoj podršci po pitanju našeg suvereniteta i teritorijalnog integriteta, podvukavši njen značaj kako bilateralno, tako i u okviru međunarodnih organizacija.

