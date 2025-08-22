Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

U konstruktivnom razgovoru, Đurić je istakao da je za nama izuzetno intenzivan period međunarodnih događanja čiji eho dopire i do našeg područja.

Sagovornici su razmenili mišljenja o najaktuelnijim temama i razmotrili dalje korake na polju bilateralne saradnje.