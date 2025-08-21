"N1 pravi miting podrške samom sebi, zabrinuti što osim novog vlasnika imaju i novo rukovodstvo. Izgleda da su tek sada shvatili da smo im govorili istinu kada smo pre par meseci došli do njihove kapije i rekli im: "Šolak vas je prodao". Pa da vam ponovimo – "Šolak vas je prodao". Gospodo iz N1, šta vam nije jasno“, poručili su iz Pokreta socijalista.