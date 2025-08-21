Slušaj vest

Pokret socijalista, čiji je osnivač Aleksandar Vulin, poručuje "gospodi iz N1" da ih je "Šolak prodao" i pita ih "šta im nije jasno.

Pokreta socijalista reagovao je na protest blokadera ispred N1 zbog promene direktora te medijske kuće

"N1 pravi miting podrške samom sebi, zabrinuti što osim novog vlasnika imaju i novo rukovodstvo. Izgleda da su tek sada shvatili da smo im govorili istinu kada smo pre par meseci došli do njihove kapije i rekli im: "Šolak vas je prodao". Pa da vam ponovimo – "Šolak vas je prodao". Gospodo iz N1, šta vam nije jasno“, poručili su iz Pokreta socijalista.

