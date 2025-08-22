"KAO I UVEK - VEZIVAĆETE KONJA GDE VAM GAZDA KAŽE" Siniša Kovačević o "odbrani" N1 i Nove S: "Pa to je prodato, nije oteto"
- Zovu me da branimo Novu i N1. Od koga? Zašto? Pa to je prodato. Nije oteto, nije zauzeto silom, niko nije provalio vrata čizmom - napisao je Kovačević.
On je dodao da je pitanje uređivačke politike stvar vlasničke strukture, uz poruku novinarima da će, kao i do sada, "vezivati konja gde gazda kaže".
I predsednica Skupštine Ana Brnabić oglasila se juče povodom novonastale situacije sa medijima Junajted grupe, i istakla je sumanutost odbrane medija koje je neko prodao.
- Sada će da brane N1 od sopstvenog gazde! Prodao Šolak za milijardu i po, pa hoće da otmu novom gazdi. Bogovi prevare! Tako bi i Srbiju pet puta iz ruke u ruku... - rekla je ona reagujući na navode blokadera da moraju da odbrane United mediu, čijem je novom direktoru danas zabranjen ulaz u zgradu te grupe.