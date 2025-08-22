Slušaj vest

- Jedina politika blokadera je sruši i spali. Nikome ne damo da nam uništi Srbiju - piše na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Aleksandra Vučića.

Podsetimo, građani Srbije ustali su protiv blokada. Oni su se u 50 mesta širom zemlje okupili u velikom broju i poslali poruku koja se može sumirati u sledećem: Hoćemo svoju Srbiju nazad!

Novo okupljanje najavljeno je za subotu u 18.30 časova, ovog puta u više od 80 mesta širom Srbije.

