Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se jutros na zvaničnom Instagram nalogu.
NIKOME NE DAMO DA NAM UNIŠTI SRBIJU: Predsednik Vučić oglasio se na Instagramu rano jutros
- Jedina politika blokadera je sruši i spali. Nikome ne damo da nam uništi Srbiju - piše na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Aleksandra Vučića.
Podsetimo, građani Srbije ustali su protiv blokada. Oni su se u 50 mesta širom zemlje okupili u velikom broju i poslali poruku koja se može sumirati u sledećem: Hoćemo svoju Srbiju nazad!
Novo okupljanje najavljeno je za subotu u 18.30 časova, ovog puta u više od 80 mesta širom Srbije.
