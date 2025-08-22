Slušaj vest

Poslanica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić, tek što je objavljeno da je uhapšeno više osoba u vezi nasilja u naselju "Vest 65" oglasila se u javnosti, navodeći ko je uhapšen, koji su razlozi i istovremeno poziva tužilaštvo da procesuira dodatna lica koja ona smatra da treba da budu procesuirana, uključujući i pojedince iz vrha vlasti, što je po mišljenju pravnih stručnjaka skandalozno, ali dokazuje njenu vezu sa pojedinim tužiocima.

- Umesto da ostavi institucijama da vode istrage u skladu sa zakonom, Tepić ne samo što nastavlja da nastupa sa pozicije osobe koja ima direktan uvid u tok istraga i prikupljenih materijala, već svojim objavama doslovno diktira tužilaštvu kakve dalje radnje treba da preduzmu, što je direktan pritisak na rad tužilaštva - kaže sagovornik Kurira.

Marinika Tepić, prema njegovim rečima, godinama ima vrlo dobre odnose sa strukturama unutar pravosudnog sistema, posebno u okviru Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, na čijem je čelu Ivana Pomoriški, njena nekadašnja stranačka saradnica iz redova Lige socijaldemokrata Vojvodine.

Ta saradnja, započeta u političkoj mladosti, u međuvremenu se transformisala u mrežu uticaja, u kojoj se poverljive informacije iz tužilačkih predmeta, umesto ka sudu, kreću ka tviter nalogu Marinike Tepić - navodi, ocenjujući da je to nedopustivo.

Samo u poslednjih nekoliko meseci, podseća, Tepić je objavila niz „ekskluziva“ iz zatvorenih predmeta, dokumente i interne informacije, koji u njenom posedu ne mogu biti nikako osim ukoliko joj sve to ne dostavlja neko iz samog tužilaštva, koje je, očigledno lojalno ne zakonu, već njoj lično i političkoj opciji koju predstavlja.

- Poslanički imunitet koji je štiti od svake odgovornosti, Marinika koristi kao oklop, dok s druge strane otvoreno objavljuje neproverene i zlonamerno interpretirane materijale. Skaj dokumentacija koju navodi kao „dokaz“ veza između narko-dilera i zvaničnika srpske vlasti, predstavlja jedan od ključnih instrumenata zapadnih obaveštajno-medijskih centara, iako nigde u svetu i u ozbiljnim pravosudnim sistemima Skaj dokumentacija nije prihvaćena kao relevantan dokaz - dodaje sagovornik iz srpskog pravosudja.

Dokaz za to je, kako navodi i to što se pojavljuje u medijima kao što su KRIK i BIRN, što samo po sebi govori o koordinaciji sa istim onima koji već decenijama rade na diskreditaciji srpskih institucija.

- Slučaj „braće Hofman“, kao i prethodne objave koje je Marinika Tepić plasirala u javnost, predstavljaju samo poslednji u nizu primera u kojima se pojavljuju osetljive informacije, dokumenta, isečci iz istraga, i to ne u sudskim spisima već na njenim profilima. Posebnu težinu tome daje podatak da su ti predmeti, direktno ili indirektno, obrađivani upravo u tužilaštvima pod nadležnošću Vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac i pod neposrednom kontrolom Ivane Pomoriški - pojašnjava naš sagovornik.

Međutim, kako dodaje, umesto reakcije nadležnih organa na ovakvo curenje informacija, ne samo u slučaju Marinike Tepić, nego i što se tiče drugih opozicionih političara kao što su Zdravko Ponoš, ali i sadašnji predsednik Lige Socijal Demokrata Vojvodine, Aleksandar Olenik, stiže samo tišina.