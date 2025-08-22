Slušaj vest

Potpredsednica Skupštine Srbije Marina Raguš izjavila je danas da su građani Srbije u ogromnoj većini pokazali da ne podržavaju blokade i da ne žele nasilje na ulicama i izrazila uverenje da je ono što se dešavalo prethodnih devet meseci samo etapa u postmodernoj političkoj istoriji Srbije naglasivši da je vreme za dijalog i ''resetovanje''.

Raguš je rekla da želi da veruje da se ružne scene koje smo videli prethodnih devet meseci u Srbiji nikada neće ponoviti.

- Mnogo toga smo jedni drugima uradili i rekli, ispod svakog civilizacijskog nivoa, i vreme je da se svi resetujemo i vratimo na fabrička podešavanja, jer svi znamo da Srbija zaslužuje mnogo bolje i mnogo više - rekla je Raguš gostujući na K1 televiziji.

- Nijedan poziv na generalni štrajk suštinski nije uspeo. Nijedan poziv "svi na ulice", "pucate po šavovima", nije uspeo, jer je većinska Srbija rekla da to ne želi - rekla je Raguš.

Foto: Damir Derviašagić

Ona je rekla da su takvi pozivi za tužilaštvo dovoljna količina materijalnih dokaza da po službenoj dužnosti procesuiraju sve koji su pozivali na narušavanje ustavom garantovanog sistema, a da će se o tome zašto tužilaštvo to nije uradilo raspravljati u okviru nadležnih skupštinskih odbora.

- Imamo dovoljnu količinu materijalnih dokaza gde određeni ljudi iz određenih delova tužilaštva nisu radili svoj posao, kao i određeni ljudi iz sudstva. Ono što je dobro je da smo dobro locirali, skenirali gde je problem, koji ljudi u institucijama su zaspali, koji su se uplašili, a koji su imali zlu nameru. E, ova zla namera mene interesuje i ta zla namera će se sankcionisati - rekla je Raguš.

Govoreći o napadima i pokušaju spaljivanja prostorija SNS, u kojima je bilo ljudi, Raguš je rekla da su to poražavajuće slike i da je bilo pitanje trenutka kada će se tako nešto desiti kad se, kako je rekla, sistematski i predano negovano zlo.

Prema njenim rečima reč je o projektu dehumanizacije i kriminalizacije pre svega predsednika Srbije Aleksandra Vučića i poništavanje rezultata vlasti.

- Ovo je ozbiljan projekat u kojem se Srbija nalazi i ozbiljna sila je udarila na nešto što se zove završavanje srpskog nacionalnog pitanja na prostoru zapadnog Balkana. Ogromne pare su uložene u to - rekla je Raguš.

Izrazila je nadu da su mnogi na političkoj sceni razumeli da su naštetili sebi i svojim glasačima i podsetila da je opozicija na poslednjim izborima dobila više od milion glasova, ali da je to proneverila i izgubila.

Foto: Beta

- Ne mogu da verujem da su tako brzo to bagatelisali i bacili u prašinu, jer ljudi nisu glasali da bi u parlamentu gledali nasilje. Građani nisu hteli da slušaju politički program koji se svodi na ''mrzim Vučića'' i nisu želeli da gledaju scene nasilja u parlamentu - rekla je Raguš.

Navela je da je bilo preteranih reakcija u žaru političke borbe sa svih strana i da je zato potrebno ''resetovanje'' i ukazala da se, za razliku od predstavnika vlasti, od druge strane nikada nije čulo izvinjenje.

- Ne znam zašto je to tako. Tu je reč o ljudima koji su iz aktivizma, gde su mislili da im je sve dozvoljeno, sa ulica ušli u parlament i onda povukli sa sobom sve ono što su na ulicama radili. Čast izuzecima - rekla je Raguš.

Istakla je da politički neistomišljenici nisu politički neprijatelji i navela da su se nekada predstavnici i vlasti u kriznim situacijama, kao u vreme NATO agresije, bez obzira na političke razlike umeli da se dogovore oko pravila igre.

- Svako je zastupao svoj politički program. Kad se izađe malo iz toga u žaru političke borbe, vrlo brzo se napravi pauza, sastanemo se i van svetlosti reflektora, umemo da dogovorimo pravila političke borbe. Ali tada ste imali ljude koji su bili giganti političke scene. Danas to nemate, nažalost - rekla je Raguš.

Dodala je da smo globalno u ''predpolitičkom vremenu'' u kojem se teško može napraviti razlika između levice, desnice i centra, kao i da mnogi govore da su te podele prevaziđene, i da danas postoji samo jedna podela između suverenista i globalista.

- Volela bih da ovaj 'vatreni tunel' prođemo sa što manje opekotina. Dok se ta velika, svetska, geopolitička kaljuga ne sredi, dok sve to što je isplivalo sa dna na površinu ne dođe na svoje prirodno mesto i da vidimo koje su to profilisane političke figure sa kojima možete da razgovarate o unapređenju nečega što se zove svakodnevni život - rekla je Raguš.

Podsetila je da je predsednik Vučić ponudio studentima u blokadi dijalog, ali da su oni, kako je rekla, odlučili da odu u Brisel da razgovaraju sa evroparlamentarcima.

- Odlučili su da idu do Brisela, preko Hrvatske, da razgovaraju sa nekim evroparlamentarcma. Drago mi je što su građani videli kako njihov "non pejper" izgleda - navela je ona.

Kako je dodala, niko ne može da napadne državne institucije, pogotovo ne policiju.

- Mi sada imamo minimalnu intervenciju policije. A postoje spinovi i saopštenja raznih organizacija o prekomernoj upotrebi sile, pa to je onda projekat - dodala je Raguš.