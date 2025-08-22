Slušaj vest

- Oni su ubeđeni da mogu da idu nekome na kuću. Meni su dolazili više puta. Oni su ubeđeni da mogu da idu nekome na prostorije, da pale. Uvek imate prvo političku najavu, medijsko pumpanje, pa aktivnost na ulicama. Prethodni 12 godina imate tri aktivnosti prema predsedniku Vučiću - dehumanizaciju, on nije čovek, zatim delegitimizacija da on nije izabran voljom građana, i treći stub te dobro osmišljene platforme jeste kriminalizacija, da je vođa kriminalnih bandi. Takvi ljudi zaslužuju da im se nešto loše desi, posebno kada ubedite sebe da nema pravne odgovornosti. Oni veruju da je normalno da nekome kažu da će ga ubiti - rekao je Miloš Vučević.

On je istakao da su delovi države koji bi morali da se usprotive tome postali saučesnici.

- Mislim i na prosvetu, ako imate rektora koji se stara da univerzitet propada, a ne da napreduje, onda ne možete da pričate da država ne utiče na to. I to jeste obojena revolucija. Kada to kažete i dokažete, vama odmah zalepe etiketu da ste teoretičar zavere. Obratite pažnju na primer, ovi njihovi mediji za obmane i laže objavljuju da su incidente izazvale pristalice SNS koje su se okupile u prostorijama SNS. to je kao kada bi vlasnik stana bio kriv što je napadač hteo da ga napadne. Oni su uvek građani, a mi pristalice SNS. oni su svetla strana, a ta svetla strana baš dolazi da zapali mračnu stranu - rekao je Vućević, i dodao:

- Morali bi ići Tužilaštvo sa kvalifikacijom da je to bio pokušaj teškog ubistva na pripadnike Kobri. Dešavali su se napadi i na Savskom vencu, Valjevu. Divim se svim policajcima koji su sve izdržali, dajem im punu podršku, nadam se da će nastaviti da čuvaju pravni sistem. Mislim da 90 posto ljudi u Srbiji ne spočitava kada policija reaguje. Srbija nema okolnosti kakve ima Francuska i Nemačka, kako reaguje policija. Mi imamo otvoren problem KiM, Republike Srpske. Zato je to osetljivije. I naravno da scenaristi znaju to i računaju na to. Mislim da nisu očekivali da će narod i predsednik države pružiti žilav otpor. To ne bi izdržale daleko jače i bogatije države.