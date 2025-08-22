Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstaviće sa svojim timom u nedelju u 11 časova mere za bolji standard građana, saznaje Kurir!

Kako je predsednik najavio, mere će biti čudesne i građani će biti prezadovoljni njima.

- Mnogo se radujem nedelji i predstavljanju mera, te mere će biti čudesne za narod. Čudesno, dobro i mislim da će narod biti izuzetno zadovoljan. Imamo cene koje se uzimaju od dobavljača i ograničenje marže. Mnogo toga ćemo da uradimo za narod i mnogo se radujem tome - kazao je on i dodao:

- U nedelju pratite, imaćemo prezentaciju mera! To su možda i najbolje mere za običan narod, za sve naše građane i to već od 1. septembra kreće primena - rekao je Vučić u sredu prilikom obilaska stranačkih prostorija SNS u Cvijićevoj ulici.

On je tom prilikom otkrio i šta će mere sadržati.

- Od cena, do svega drugog, to ćete da vidite. Krediti, kamatne stope na gotovinske kredite, potrošački krediti, da ne govorimo da smo se pobrinuli za dodatnu podršku u različitim segmentima, baš sam zadovoljan. Celo jutro imamo sastanke oko mera, mislim da ćete biti iznenađeni i zadovoljni - dodao je predsednik.

