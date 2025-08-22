Slušaj vest

U Skupštini tzv. Kosova ni danas nije izabran predsednik zakonodavnog tela. U nastavku konstitutivne sednice, Samoopredeljenje je predložilo Hekurana Muratija za predsednika parlamenta, ali ni on nije dobio potrebnu podršku poslanika. Sednica će biti nastavljena u nedelju, u 11 sati.

Samoopredeljenje je ovog puta predložilo aktuelnog ministra finansija u tehničkom mandatu Hekurana Muratija za predsednika parlamenta.

Donika Gervala je, u ime koalicije oko Samoopredeljenja, predstavila, kako je rekla, postignuća tokom Muratijevog mandata i pozvala poslanike da glasaju za njega.

Spominjanje Muratijevog imena kao kandidata naišlo je na negodovanje dela poslanika u sali.

Nakon što je konstatovao da je u sali prisutno 115 poslanika, predsedavajući sednici Avni Dehari ih je pozvao da se izjasne o predloženom kandidatu.

Foto: Printscreen/Koha.net

Za izbor Muratija glasalo je 57 poslanika, protiv je bilo 52 njih, dok je njih šestoro bilo uzdržano.

Nakon toga, Dehari je prekinuo sednicu i nastavak zakazao za nedelju, 24, avgust, u 11 sati.

Na početku sednice, Dehari informisao je poslanike i javnost da je u nastavku sednice pre dva dana došlo do greške u prebrojavanju - sednici je tokom glasanja za Doniku Gervalu prisustvovalo 115 poslanika, te je za nju glasalo 56, dok je protiv bilo 55 poslanika, a uzdržano troje.

Pre dva dana, u 55. nastavku sednice, nije bilo podrške ni za jednu od dve kandidatkinje Samoopredeljenja za predsednicu parlamenta - Aljbuljenu Hadžiju i Doniku Gervalu.

Današnji nastavak sednice drugi je nakon što je počeo da teče novi rok nakon poslednje odluke Ustavnog suda, koja je poslanike obavezala da predsednika parlamenta izaberu u roku od 30 dana, javnim glasanjem, izjašnjavajući se za jednog kandidata najviše tri puta.