Mediji Junajted grupe ušli su u opasnu zonu medijskih manipulacija, a jedna od najbezobzirnijih bila je objava o nepostojećem dečaku koji je navodno u životnoj opasnosti posle prebijanja policije u Valjevu. N1 je raširio ovu lažnu vest sa jasnim predumišljajem, želeći da izazove paniku i tako potpali nezadovoljstvo blokadera.

Sledstveno tome, ova izmišljotina nije bila nimalo bezazlena ni za koga, s obzirom na agresivnost blokadera i njihov animozitet prema policiji koja svih ovih meseci čuva red i brine o bezbednosti građana.

Dakle, vest o navodno pretučenom maloletniku je laž. Odmah je utvrđeno da se taj događaj nije desio, da ne postoji nikakav dečak koji je posle navodne intervencije policije zbrinut u nekoj privatnoj bolnici. N1 je lagao. Zašto je ovaj medij Junajted grupe prešao sve crvene linije objektivnog izveštavanja i nemerno doveo u zabludu javnost Srbije?

Laži koje je N1 podmetao svih ovih meseci dok traju protesti imali su isti cilj - da rasplamsaju bes na nepostojećim događajima, izazovu još veći revolt i tako ubrzaju ostvarenje krucijalnog političkog zadatka, a to je smena vlasti na ulici, bez izbora, bez volje većine građana Srbije. Medijima poput N1 trebaju slike paljenja, divljanja i svih drugih oblika nasilja. Da li je N1 zbog svih onih nemilih scena koje smo gledali podmetnuo i ovako gnusnu laž?

Ta laž se, združeno sa političkim istomišljenicima, valjala dovoljno dugo da izazove paniku. Tako je na istom zadatku sa Junajted grupom bio i potpredsednik Demokratske stranke Miodrag Gavrilović koji je na društvenim mrežama širio te laži posle objave N1.

Inače, N1 demantovao je sam sebe kad je nakon što je programski direktor N1 Igor Božić izjavio da je "čista manipulacija izjava ministra zdravlja Zlatibora Lončara u kojoj je optužio N1 da je objavio vest o životno ugroženom detetu posle policijske torture, te da N1 nikada nije objavio vest o kojoj govori Lončar".

Naime, istog dana, uveče, reporter Nove koji je izveštavao sa protesta blokadera u Valjevu za N1 uživo u programu govorio je o stanju navodno pretučenog maloletnika!

- Još uvek nema zvaničnih informacija o zdravstvenom stanju povređenih, znamo da je jedan maloletnih 16-godišnji Valjevac brutalno pretučen od strane policije operisan u Beogradu i prema informacijama do kojih smo mi uspeli da dođemo, on je sada stabilno - kazao je reporter.

Dakle, N1 je, osim što su dizali paniku oko navodno prebijenog deteta, sam sebe demantovao i potvrdio da je ipak izveštavao o ovoj temi, samo nekoliko sati nakon što je njihov programski direktor optužio ministra Lončara da ne govori istinu!

Nakon svega, jasno je da je ipak N1, uz još neke opozicione medije, taj koji laže i doprinosi atmosferi nasilja i straha koju stvaraju blokaderi.