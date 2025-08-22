Slušaj vest

Nezapamćena i sramna scena dogodila se sinoć u Beogradskoj areni tokom utakmice Srbije i Slovenije, kada se predsednik Milorad Dodik našao se na udaru nekolicine blokadera koji su mu zviđali!

Mržnju prema Srbiji i svemu što je srpsko odavno ne kriju, te dok sa jedne strane zvižde Dodiku, sa druge pomno slušaju i prate šta imaju da im kažu oni koji rade protiv Srbije. Ne može da se zaboravi kako su blokaderi početkom maja u Evropskom parlamentu pomno slušali šta im je govorio poslanik hvatskog Domovinskog pokreta (DP) Stiven Nikola Bartulica, kao i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula.

S druge strane, sinoć, iako su došli na sportski događaj, da navodno bodre reprezentaciju Srbije, blokaderi su ovo iskoristili kao još jedan povod za ispoljavanje mržnje i slanje političkih poruka. Tako su i zvižduci upućeni Dodiku još jedan udar na sve srpsko, a pogotovo na Republiku Srpsku i to u kakvom trenutku!

Sada se kampanja mržnje prema Srbima i Republici Srpskoj koja se vodi u regionu, a blokaderi je snažno podržavaju, prelila i na sportske događaje.