Protiv bivših funkcionera preduzeća "Infrastruktura Železnice Srbije" AD Beograd Nebojše Bojovića i Milutin Miloševića, kako Kurir saznaje, podneta i treća krivična prijava i to Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

Podsetimo, kako je Kurir objavio, prijave protiv Bojovića i Miloševića podnete su i Vrhovnom javnom tužilaštvu kao i Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal.

Podneta i treća krivična prijava protiv Bojovića i Miloševića Foto: Privatna arhiva

Bojović i Milošević su prijavljeni zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja, a u vezi sa padom nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine usled čega je stradalo 16 ljudi.

U krivičnoj prijavi u koju je naša redakcija imala uvid, pored ostalog se navodi, da nijedan ni drugi nisu ispitani čak ni kao svedoci u postupku koji se zbog navedene tragedije vodi pred Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, iako dokumentacija koju su potpisivali, a koja je priložena uz podnetu prijavu, nesumnjivo ukazuje da su Bojović, u to vreme predsednik skupštine AD “Infrastruktura železnice Srbije" AD Beograd i Milutin Milošević, u to vreme izvršni direktor istog preduzeća, nesumnjivo i izričito garantovali bezbednost saobraćaja i bezbednost putnika na svim staničnim zgradama uključujući i železničku stanicu u Novom Sadu.

Obojica su u međuvremenu prestala da obavljaju ove funkcije, a Bojović je inače redovni profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu i prorektor Univerziteta u Beogradu.

Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, prema krivičnoj prijavi, obojica prijavljenih se terete da su u dužem vremenskom periodu zaključno sa 1. novembrom 2024. godine, u Beogradu, u svojstvu službenih lica, iskorišćavanjem svojih službenih položaja i ovlašćenja, prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja teže povredili prava drugoga, iako su bili svesni da nepostupanjem po propisima i tehničkim pravilima o merama zaštite mogu izazvati opasnost za život i telo ljudi pa su na to pristali, olako držeći da usled toga neće nastupiti smrt i teška telesna povreda kod više lica.

Inače, Bojović i Milošević javnosti su postali poznati posle objavljivanja fotografije na kojoj su u kafani uslikani sa Mladenom Nenadićem, glavnim javnim tužiocem Javnog tužilaštva za organizovani kriminal koje vodi istragu u vezi sa finansiranjem rekonstrukcije Železnice.