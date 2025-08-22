- Poštovani građani Srbije već devet meseci traju demonstracije širom naše zemlje, deo ljudi u našoj zemlji hoće promene, najpre su to maskirali zahtevima za pravdom, a onda otvoreno počeli da govore o političkim promenama i zahtevima za izborima, iako su ih prethodno odbijali. Uprkos svemu lošem što mislim o njihovim zahtevima, smatram da je veoma važno da ih čujemo. Smatram da je veoma važno da saslušamo jedni druge. Smatram da je od presudnog značaja da obnovimo dijalog u našoj Srbiji. Trudio sam se da ih čujem, možda ne uvek dovoljno, i prihvatam to kao svoju grešku, ali sam spreman, ne da razgovaramo o nasilju na ulicama, jer nama nije potreban nikakav građanski rat, nikakvi sukobi, nikakvo nasilje. Želim da razgovaramo o budućnosti Srbije, svi zajedno, jer to je najbolje za našu Srbiju. Zato predlažem i nudim razgovor i debatu na svim našim televizijama, na svim našim portalima sa legitimnim predstavnicima, onima koje oni izaberu. Kad kažem oni, mislim predstavnici studentsko - blokaderskog pokreta koga oni izaberu, da li profesore, političare, da li studente...

- Spreman sam protiv, i ne protiv, izvinjavam se, to je ono što potvrđuje moje greške, da uđem u razgovor, u dijalog u debatu javno, sa troje ili četvoro onih koji drugačije misle jer imaju pravo da zahtevaju to od svog predsednika, da to traže. Uključujući i izbore i sve drugo. Ja ću biti spreman da ih saslušam. Ne da ih pobeđujem, u nekakvoj tv debati, već da zajednički pokušamo da pronađemo najbolja moguća rešenja za našu zemlju i da predstavimo programe. Vreme je da se pokažu lica svakoga od nas, ali mnogo važnije od toga je da se pokažu programi, da se predstave vizije. Želim da napravimo borbu vizija, borbu za budućnost, da to rešavamo dijalogom i razgovorom, onako kako bi svaki građanin naše zemlje želeo da vidi. Bez sukoba, bez nasilja. Da obnovimo zemlju ponovo, da je vratimo na pravi kolosek gde je bila pre devet meseci, da nam ekonomija ponovo ubrzano raste i da ljudi budu zadovoljni što se svačija reč čuje, da se svačija reč poštuje. Daću sve od sebe da to poštovanje pokažem ali ću želeti da se čuje i naša strana i druga strana, kao što ću uvek iskazati respekt prema onima koji drugačije misle. Ovo je moja ponuda, više nego fer, kao predsednik republike nemam mogućnost i pravo, iako sam u skupštinu odlazio bezbroj puta, da izlazim sa jednim po jednim predstavnicima partija ili grupa, pokreta, ali sa legalnim, legitimnim predstavnicima širokog pokreta želim da razgovaram, da uđem u debatu, da i jedni i drugi predstavimo svoju viziju i svoje planove. To je za Srbiju u ovom trenutku najvažnije, a onda će građani imati priliku da sagledaju i vide čija je vizija stvarna, realna i dobra za budućnost naše zemlje - rekao je predsednik u obraćanju na Instagramu.