Odlukom Centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, Srpska lista nije sertifikovana za učešće na predstojećim lokalnim izborima, zakazanim za 12. oktobar 2025. godine. Iako je prijava Srpske liste podneta u zakonskom roku, dva člana CIK-a iz pokreta Samoopredeljenje glasala su protiv potvrde, čime je odlučivanje otišlo u pravcu odbijanja.

- Ovo je urađeno za sticanje jeftinih političkih poena. Preduzećemo sve zakonske aktivnosti kako bi obezbedili sertifikovanje svih naših kandidata, podvukao je Elek.

Foto: Printscreen/Kosovo onlajn

Foto: Printscreen/RTS

- Očekivao sam i očekujem još gore pritiske na Srpsku listu, jer je jasno da režim Aljbina Kurtija ne želi učešće Srba u institucijama, ne želi da izbori proteknu u demokratskoj atmosferi, već želi da nastavi istiskivanje Srba i iz institucija, ali fizički sa Kosova, što se vidi i kroz inicijativu da Severna Mitrovica bude 'de fakto', politički, a i fizički, zauzeta od strane Kurtijevog režima kroz izgradnju mostova", rekao je Đurić za Juronjuz Srbija i podvukao da je ovo još jedna u nizu provokacija upućena srpskom narodu na Kosovo i Metohiji.

- Po direktnom nalogu Kurtija, CIK je večeras odbacio učešće Srpske liste na lokalnim izborima. Isti pokušaj gašenja Srpske liste, kao u decembru prošle godine. Kurtijev udar na Srpsku listu je i udar na ceo srpski narod na KiM. Zato nema dileme za koga Srbi glasaju. Ništa nije gotovo, Srpska lista će se boriti i pobediti", napisao je Petković za društvenoj mreži „X".

Sagovornik Kurira i direktor Pošte Srbije Zoran Anđelković smatra da je odbacivanje Srpske liste još jedan znak da Kurtijeva agenda podrazumeva isteravanje i zastrašivanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Zoran Anđelković Foto: Kurir Televizija

- Njima ne odogovara lista koju čine pravi predstavnici srpskog naroda i koji se bore za interese srpskog naroda na KiM. Ovaj potez je u sklopu svih elemenata koji trebaju da vrše pritisak na srpski narod na KiM. Bilo to kroz incidente, hapšenja ili zabranom učešća na izborima ili bilo koji drugi vid maltretiranja, Kurtijeva agenda se bavi progonom Srba sa Kosova i Metohije - rekao je Anđelković.