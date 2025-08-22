Slušaj vest

Kandidat za odbornika Srpske liste Časlav Sofronijević, kome je sinoć oko jedan sat posle ponoći u Ulici Vlade Ćetkovića u Zvečanu zapaljen automobil, izjavio je za Kosovo onlajn da sumnja da je reč o napadu koji ima za cilj da se on i njegova porodica zastraše.

- Od trenutka kada je Srpska lista izbacila svoju listu kandidata za odbornike, na kojoj se i ja nalazim, počele su da kruže razne priče po društvenim mrežama. Ni ja, ni moja familija nemamo nikakve veze s tim. Kao epilog svega toga, desilo se ovo večeras. Ubeđen sam da je ovo atak na mene i moju porodicu iza kojeg stoje pojedinci koji ne izlaze pred narod, već u mraku pokušavaju da nanesu štetu i bol, kako meni, tako i našem narodu. Ja čvrsto stojim iza politike koju vodi Srpska lista i ubeđen sam da je to jedini pravi put za dobrobit našeg naroda na prostoru KiM - izjavio je Sofronijević.

Na lice mesta vrlo brzo su stigli i pripadnici policije i vatrogasne službe, koji su, prema rečima Sofronijevića, profesionalno obavili svoj posao.

- Policija i vatrogasci su bili tu za jedan minut. Na njih nemam nikakvu primedbu, sve su odradili kako treba. Izvršen je uviđaj, čekaju se dalje ekipe koje nastavljaju sa istragom. Oni rade svoj posao - rekao je Sofronijević.

Sofronijević, koji je ceo svoj život proveo u Zvečanu i koji se, kako kaže, zalaže za miroljubivu politiku i bolji život građana, ističe da neće odustati od svog političkog puta.

- U ovom gradu živim 62 godine. Ceo svoj život sam posvetio miroljubivoj politici, da živimo na ovom prostoru, da se ovaj grad uredi, da imamo bolji život. Očigledno je da neki procenjuju da ta politika nije dobra i žele da nametnu svoju. Nemam problem da se suočimo, da razgovaramo, da vidimo u čemu se slažemo, a u čemu ne. Ali ovakvi postupci, pod okriljem noći, su bedni. Deca i unučići su mi gledali požar sa terase, komšije su pritrčale da pomognu, ali šta je tu je. To je samo auto, gvožđe - kupiće se drugi - poručio je Sofronijević.

Uviđaj na licu mesta izvršila je forenzička ekipa iz Prištine.

Tzv. kosovska policija: Prvi rezultati pokazuju da je uzrok požara kvar na električnim instalacijama vozila

Šef za planiranje i operativno ocenjivanje regionalne operative Kosovske policije - Mitrovica Sever poručnik Erduan Baljići izjavoi je za Kosovo onlajn da je, prema prvim rezultatima istrage, uzrok požara kvar na električnim instalacijama vozila.

On je rekao da je policija noćas oko jedan sat posle ponoći dobila informaciju o paljenju automobila, nakon čega su policijska jedinica i vatrogasci odmah izašli na teren i preduzeli sve mere.

- Na lice mesta izašli su i eksperti za požare. Po prvim podacima i dosadašnjim dokazima sumnjamo da je do požara došlo samo od električnih instalacija - rekao je Baljići.

Istakao je da za sada nema osumnjičenih, te da a istraga nastavlja u skladu sa zakonom i utvrđenim procedurama.