Srpska lista podnela je danas žalbu Izbornom panelu za žalbe i predstavke u Prištini, reagujući na, kako navode, „nezakonitu, diskriminatorsku i antisrpsku“ odluku režima premijera Aljbina Kurtija o nesertifikovanju kandidata srpske liste za lokalne izbore zakazane za 12. oktobar.

U saopštenju se ističe da Srpska lista očekuje poništenje ove, kako kažu, nelegalne odluke, te poziva međunarodnu zajednicu da se oglasi i osudi otvoreno kršenje demokratskih prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

- Zahtevamo da se čuje glas međunarodnih predstavnika i da osude brutalno gaženje prava našeg naroda. - navodi se u saopštenju.

Srpska lista insistira da se političko delovanje Srba ne može zabranjivati jednostranim političkim odlukama, već mora poštovati volja naroda i osnovni demokratski principi.