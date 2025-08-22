Slušaj vest

Miran i staložen predlog predsednika Aleksandra Vučića i više nego fer predlog blokaderima da svi zajedno učestvuju u otvorenoj i javnoj debati o prevazilaženju društvene krize i budućnosti Srbije naišli su na brzu i nadasve histeričnu rekaciju blokadera.

Drzak negativan odgovor toliko je brzo stigao da je jasno da su blokaderi bez trunke razmišljanja o dobrobiti ovog društva i javnom interesu glatko odbili predsednikovu ispruženu ruku i tako po ko zna koji put pokazali do čega im je zaista stalo. Do Srbije svakako nije.

Brže bolje ređale su se objave svih onih koji već mesecima od Srbije prave paralisanu zemlju. Takozvani studenti u blokadi očigledno nisu želeli da čuju poruku predsednika Vučića, već su nadobudno odbili svaku vrstu razgovora sa onim koji je legalan i legitiman predstavnik države i naroda, ponavljajući svoju poznatu mantru o raspisivanju izbora. Kao da svi oni u glas govore "Život dajem, glavu dajem, ali dijalog ne dajem ni po koju cenu". U ovu histeriju su se odmah uključili dežurni "glasnogovornici" blokadera, poput Slobodana Georgijeva, Srđana Milivojevića, Čedomira Stojkovića...

Ovo je samo jedan u dugačkom nizu poziva predsednika Vučića na demokratski dijalog i rešavanje krize kroz demokratske institucije. Podsetimo da su studenti u blokadi, ali i rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, koji preko njih sve vreme gura svoje političke ambicije, više puta odbili da prihvate pruženu ruku predsednika Srbije, te je dijalog isključivo njihovom krivicom izostao, a kriza produbljena.

Aktuelna društvena kriza samo je njihovom inicijativom i nepristajanjem na dijalog eskalirala i dosegla kritične granice zbog upotrebe nasilja, paljenja, rušenja, demoliranja, napada na policajce i političke neistomišljenike.