- Cenimo da nije presudno da li se taj razgovor vodi sa ili bez uključenih televizijskih kamera. Najbitnije je da konačno otpočne ozbiljna rasprava o rešavanju aktuelne krize između onih koji u društvu imaju najveći politički legitimitet. Jedino takvi razgovori mogu doneti rezultate koji će biti od koristi i za društvo i za državu.

Situacija u kojoj se nalazimo je, čak i na kratak rok, neodrživa — sa političkog, društvenog i ekonomskog stanovišta, ističu iz SDPS.

- Ovo je prelomni trenutak u kojem jedino demokratskom debatom možemo sprečiti dalju radikalizaciju i eskalaciju nasilja. U stanju opšte nestabilnosti ni izbori ne mogu predstavljati izlaz iz krize, ukoliko prethodno ne stvorimo uslove da se oni održe u demokratskoj, a ne „ratnoj“ i ostrašćenoj atmosferi. Ako bi se izbori održali u sadašnjem ambijentu, to bi više ličilo na bojno polje nego na uobičajenu predizbornu kampanju - navode iz te partije, i dodaju: 

- O izbornom danu i postizbornom periodu da i ne govorimo. Do iole normalne atmosfere za njihovo održavanje možemo doći jedino kroz razgovore i dijalog onih koji trenutno imaju najveći uticaj u našem društvu. Stoga smatramo da ne treba da propustimo priliku da kroz demokratsku debatu dođemo do održivih rešenja i da konačno naučimo da živimo i funkcionišemo sa svim našim političkim, ideološkim i vrednosnim razlikama.

