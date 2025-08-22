Slušaj vest

- Cenimo da nije presudno da li se taj razgovor vodi sa ili bez uključenih televizijskih kamera. Najbitnije je da konačno otpočne ozbiljna rasprava o rešavanju aktuelne krize između onih koji u društvu imaju najveći politički legitimitet. Jedino takvi razgovori mogu doneti rezultate koji će biti od koristi i za društvo i za državu.

Situacija u kojoj se nalazimo je, čak i na kratak rok, neodrživa — sa političkog, društvenog i ekonomskog stanovišta, ističu iz SDPS.

- Ovo je prelomni trenutak u kojem jedino demokratskom debatom možemo sprečiti dalju radikalizaciju i eskalaciju nasilja. U stanju opšte nestabilnosti ni izbori ne mogu predstavljati izlaz iz krize, ukoliko prethodno ne stvorimo uslove da se oni održe u demokratskoj, a ne „ratnoj“ i ostrašćenoj atmosferi. Ako bi se izbori održali u sadašnjem ambijentu, to bi više ličilo na bojno polje nego na uobičajenu predizbornu kampanju - navode iz te partije, i dodaju: