Građani koji žele da vrate Srbiju u normalne tokove okupiće se i danas u čak 75 gradova i opština Srbije. Svi oni koji su protiv blokada, koje mesecima parališu državu i društvo, okupiće se danas u isto vreme širom Srbije i svi će poslati istu poruku - "Dosta je".

Mirno i dostojanstveno

Skupovi će danas biti organizovani u 18.30 i imaju iste motive kao i prilikom okupljanja u sredu, kada su građani u 50 gradova i opština izašli na trgove i ulice i poručili da ne žele više da trpe nasilje i blokade svakodnevnog života. Tom prilikom su na miran i dostojanstven način, za razliku od blokadera, poslali jasnu poruku da blokade moraju da prestanu. Skupovi su organizovani pod parolom "Hoćemo normalan život". Narod je ustao od severa do juga Srbije, sa jedinim zahtevom - da želi da živi normalno, da radi, uči i da se slobodno kreće i bez prepreka obavlja svakodnevne obaveze.

Prethodna okupljanja organizovana su u mnogim gradovima, među kojima su Loznica, Požarevac, Leskovac, Vranje, Pančevo, Subotica, Zrenjanin, Kikinda, Inđija, Ruma, Sombor i brojna druga mesta. Prema podacima MUP, skupovima je prisustvovala je oko 31.000 ljudi, dok BIA procenjuje da je učesnika bilo 34.000. Okupljanja su protekla mirno i bez incidenata. Građani su nosili zastave Srbije i transparente s porukama poput "Građani protiv blokada", "Hoću normalan život", "Ne damo Srbiju", kao i poruke podrške predsedniku Aleksandru Vučiću. Mnogi ističu da blokade otežavaju život običnim ljudima, remete odlazak na posao, u školu i na studije, te da žele povratak miru i svakodnevici.

Da krenemo napred

Politički analitičar Nebojša Obrknežev rekao je da su skupovi građana, koji su zakazani za danas, zapravo okupljanja protiv blokada života i način da se krene napred.

- Centar za društvenu stabilnost poziva sve građane, od najmlađih do najstarijih, da se oslobode bilo kog straha i pridruže skupovima građana jer su to skupovi protiv blokada. To su skupovi protiv blokade života, protiv silovanja života svakog našeg građanina. Želimo mir, želimo stabilnost, želimo da krenemo napred i da se vratimo normalnom životu - naglasio je Obrknežev.

On je objasnio da su skupovi građana održani u sredu i oni najavljeni za danas jedna paralela sa onim što se dešavalo prethodnih meseci svaki dan na ulicama Srbije. Kako je napomenuo, 15. mart je nekome bio cilj da sruši državu i njen ustavnopravni poredak, a 12. aprila je viđena pozitivna atmosfera pod sloganom "Ne damo Srbiju".