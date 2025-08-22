Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković obratio se danas pismom posredniku EU u dijalogu Peteru Sorensenu i ambasadorima zemalja Kvinte, povodom poslednjeg, kako je naveo, protivpravnog i nezakonitog pokušaja Aljbina Kurtija da zabrani Srpskoj listi učešće na predstojećim lokalnim izborima, prenosi RTV.

Petković je naglasio da je neophodno da međunarodna zajednica izričite osude pretvori u konkretan pritisak kako bi se Srpskoj listi omogućilo učešće na predstojećim izborima.

- Ovakvo već dobro poznato postupanje tzv. CIK-a predstavlja ne samo drastičan udar na osnovna demokratska prava srpskog naroda, već i otvoreno poigravanje sa samom suštinom demokratije i izbornog procesa. Odluka je doneta bez ikakvog pravnog osnova, isključivo voljom članova bliskih vladajućem ekstremističkom pokretu Aljbina Kurtija i predstavlja nastavak niza jednostranih, nekoordinisanih i eskalatornih poteza prištinskog režima usmerenih na sistematsko proterivanje i političko obespravljivanje Srba - istakao je Petković u pismu, a prenosi Tanjug.

On je ukazao da je „odluka politički diktat, a ne zakonska mera“ što potvrđuju i brojne činjenice, između kojih i da je Kancelarija za akreditaciju političkih partija preporučila sertifikaciju Srpske liste, budući da su svi kandidati prošli kroz predviđene provere, da čak ni Ministarstvo unutrašnjih poslova, na čijem je čelu Dželjalj Svečlja, nije pronašlo niti dostavilo jedan jedini razlog protiv učešća kandidata Srpske liste na izborima, kao i da Sudski savet Kosova i druge institucije nisu identifikovale bilo kakvu pravnu smetnju za sertifikaciju Srpske liste.

Foto: Kosovo Online

Petković u obraćanju ocenjuje da je najnoviji udar „deo šireg progona Srba i njihovih političkih predstavnika“ jer se protiv viđenijih Srba i predstavnika Srpske liste vode montirani postupci i da su izloženi konstantnim pritiscima i nasilju.

- Očigledno je da Kurtijev režim nastoji da onemogući učešće Srpske liste na izborima kako bi u četiri opštine sa srpskom većinom na severu KiM nelegitimno zadržao svoje gradonačelnike i omogućio da garantovane mandate srpske zajednice osvoje njegovi politički saveznici bez stvarne podrške naroda - upozorio je direktor Kancelarije za KiM.

Centralna izborna Komisija juče je donela odluku da ne overi učešće Srpske liste na lokalnim izborima 12. oktobra.

Srpska lista predala je danas žalbu Izbornom panelu za žalbe i predstavke na tu odluku, a nešto ranije je predsednik Srpske liste Zlatan Elek na konferenciji za medije istakao da je CIK odbijanjem sertifikacije kandidata njihove liste donela diskriminatorsku i protivzakonitu odluku.