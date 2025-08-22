Slušaj vest

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Milenko Jovanov oglasio se danas povodom odbijanja studenata blokadera da učestvuju u javnoj debati sa predsednikom države Aleksandrom Vučićem.

- Rusi i Ukrajinci, koji ratuju tri godine, sešće za isti sto, a blokaderi, kao odgovor na poziv na razgovor, histerišu i vređaju. Njihove reakcije pokazuju da ne razumeju da razgovor i dijalog ne pokazuju slabost, već snagu i odgovornost. Ali dobro... Njihov izbor - napisao je Jovanov na Iksu.

Podsetimo, miran i staložen predlog predsednika Aleksandra Vučića i više nego fer predlog blokaderima da svi zajedno učestvuju u otvorenoj i javnoj debati o prevazilaženju društvene krize i budućnosti Srbije naišli su na brzu i nadasve histeričnu rekaciju blokadera.