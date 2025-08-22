Slušaj vest

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Milenko Jovanov oglasio se danas povodom odbijanja studenata blokadera da učestvuju u javnoj debati sa predsednikom države Aleksandrom Vučićem.

- Rusi i Ukrajinci, koji ratuju tri godine, sešće za isti sto, a blokaderi, kao odgovor na poziv na razgovor, histerišu i vređaju. Njihove reakcije pokazuju da ne razumeju da razgovor i dijalog ne pokazuju slabost, već snagu i odgovornost. Ali dobro... Njihov izbor - napisao je Jovanov na Iksu.

Podsetimo, miran i staložen predlog predsednika Aleksandra Vučića i više nego fer predlog blokaderima da svi zajedno učestvuju u otvorenoj i javnoj debati o prevazilaženju društvene krize i budućnosti Srbije naišli su na brzu i nadasve histeričnu rekaciju blokadera.

Drzak negativan odgovor toliko je brzo stigao da je jasno da su blokaderi bez trunke razmišljanja o dobrobiti ovog društva i javnom interesu glatko odbili predsednikovu ispruženu ruku i tako po ko zna koji put pokazali do čega im je zaista stalo. Do Srbije svakako nije.

Ne propustitePolitikaHISTERIČNE REAKCIJE NA VUČIĆEV FER I STALOŽEN POZIV NA DEBATU: Život i glavu dajem, ali dijalog nikako! Jasno je: jedina blokaderska politika je rušenje Srbije
avvv.jpg
PolitikaBLOKADERI U PANICI NAKON VUČIĆEVOG POZIVA NA DIJALOG: Sraman odgovor na ispruženu ruku! Nemaju ni PROGRAM NI PLAN - već samo RUŠENJE I SPALJIVANJE
avvv.jpg
PolitikaVUČIĆ POZVAO NA DEBATU PRED SVIM KAMERAMA PREDSTAVNIKE STUDENTSKO-BLOKADERSKOG POKRETA: Srbija mora da rešava probleme dijalogom, ne nasiljem
Screenshot 2025-08-22 124319.png
PolitikaKAKO SE BEOGRAD OSRAMOTIO ZVIŽDUCIMA DODIKU: Ko su ljudi koji pomno slušaju Piculu i Bartulicu, a udaraju na sve srpsko?!
IMG-20250821-WA0153.jpg