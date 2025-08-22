Slušaj vest

Advokat Vladimir Đukanović izjavio je da su blokaderi odbijanjem televizijskog duela sa Aleksandrom Vučićem pokazali da beže od javnosti jer nemaju ni program ni spremnost da se predstave imenom i prezimenom.

- Godinama su govorili kako Aleksandar Vučić nikom ne izlazi na duel, kako zapravo ne sme da izađe na duel, a onda kada im je ponudio tv duel na bilo kojoj televiziji, blokaderi su ga odbili. Odbili su ga zato što bi tada morali da izađu pred kamere i da se predstave imenom i prezimenom, a morali bi da predstave i neki program kog očito nemaju - izjavio je, pa nastavio:

- To je momenat kada izlaziš iz zone anonimnosti i pisanja saopštenja nepostojećih plenuma, već te narod upoznaje i saznaje ko ste zapravo vi, a to je ono od čega blokaderi beže kao od kuge. Zato je Vučić ovim pozivom, sa kojim se lično ne slažem, u potpunosti razobličio blokadere - poručio je Đukanović.