Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se povodom toga što su blokaderi odbili poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića na javni razgovor, na dijalog.

- Nikada nisam videla da se ovoliko njih - i pozvanih i nepozvanih, izjašnjava o nečemu, kao što su potrčali da se izjašnjavaju o pozivu predsednika Aleksandra Vučića na javni razgovor, na dijalog. Ništa kao ovaj poziv nije izazvalo takvu opštu histeriju. Ovo je bila prilika da se spuste tenzije, da svako pokaže svoje lice i predstavi viziju za budućnost Srbije - rečima i idejama, umesto paljenjem javne imovine i prevrtanjem kontejnera. Njegovu pruženu ruku, priliku da svako predstavi svoj program - blokaderi su odmah odbili.

A za to postoje samo tri razloga:

1. Zato što nemaju ljude koji bi mogli da ga pobede u dijalogu.

2. Zato što nemaju plan i program.

3. Zato što im je jedina vizija za budućnost Srbije - nasilje.

I to je sve. Tačka.

Predsedniku svaka čast na ozbiljnosti i posvećenosti, a blokaderima samo jedna poruka - ljudi bez lica ne mogu da vode Srbiju u sigurnost i stabilnost - poručila je Ana Brnabić.

Kurir.rs

