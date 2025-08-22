Slušaj vest

Nakon stravičnih blokada i nasilja kojima svedočima mesecima unazad, sada je jasna razlika između dve Srbije - dok jedni prizivaju haos i neizvesnost, drugi svakog dana rade da ova zemlja ide napred.

S jedne strane su oni koji blokadama, podelama i agresijom pokušavaju da nas vrate unazad, nude Srbiju straha, nestabilnosti i sukoba.

S druge strane – imamo viziju razvoja. Imamo predsednika Aleksandra Vučića, pod čijim vođstvom Srbija gradi moderne puteve, otvara fabrike, privlači investicije i čuva mir.

I nije to samo politička razlika - to je razlika zmeđu destrukcije i izgradnje, između onih koji ruše i onih koji stvaraju.

U snimku ispod videćete jasno: postoji samo jedan put kojim Srbija treba da ide!