Slušaj vest

Lideri prozapadno orijentisanih opozicionih stranaka i nevladinih organizacija već mesecima svoje omladinske aktiviste, koji kontinuirano šikaniraju građane Srbije, pri čemu u poslednje vreme pribegavaju nasilničkim metodama, fizički nasrću na političke neistomišljenike i na policajce koji štite javni red i mir bacaju "molotovljeve koktele", pokušavaju da promovišu kao "ponos i bolji deo Srbije".

Među njima su svakako i A.K. i K.V., koji se ističu kao organizatori i učesnici "studentskih" blokada na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, ali i drugih protestnih aktivnosti na području tog grada, a kod kojih su, dok su se svojim luksuznim vozilom vraćali iz provoda u prestižnom crnogorskom letovalištu, pronađeni narkotici.

Foto: Privatna Arhiva

Naime, kako se saznaje iz pouzdanih izvora, danas je na graničnom prelazu "Špiljani", pri povratka u Srbiju, izvršena kontrola automobila marke "Audi A6", u kome su se nalazili A.K.i K.V., kod kojih su pronađeni opojna droga marihuana, "drobilica" kojom se ta droga priprema za upotrebu, kao i više lekova koji se nalaze na Spisku kontrolisanih psihoaktivnih supstanci, a za koje nisu imali neophodnu prateću lekarsku dokumentaciju.

Foto: Privatna Arhiva

O svemu je obavešteno OJT u Novom Pazaru, koje se izjasnilo da u radnjama njih dvoje ima elemenata krivičnog dela "Neovlašćeno držanje opojnih droga“.

Pored toga, izvršeno je i testiranje na narkotike A.K., koji je upravljao automobilom, te se ispostavilo da je on bio pod snažnim dejstvom amfetamina, zbog čega mu je izrečeno zadržavanje do 12 sati.

Ovo je još jedna nedvosmislena ilustracija toga kojim bi se pravcem naš narod i država uputili ukoliko, uz pomoć svojih stranih mentora, uspeju da se dokopaju vlasti oni koji u ovakvim pojedincima prepoznaju "mladost i budućnost Srbije".