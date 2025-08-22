Slušaj vest

"Predlažem i nudim razgovor i debatu na svim našim televizijama, na svim našim portalima sa legitimnim predstavnicima, onima koje oni izaberu. Kad kažem oni, mislim predstavnici studentsko-blokaderskog pokreta, neka izaberu da li će to biti profesori, političari, studenti..." Ovo je poručio predsednik Aleksandar Vučić.

Čeka se odgovor - Da li će se politički neistomnišljenici i studenti u blokadi odazvati? Neki su već rekli da "nemaju šta da pričaju" i da traže izbore. Mudraci kažu: „Politika bez dijaloga je nasilje rečima koje vodi ka nasilju delima.“

Kajtez je očekivao da će učesnici blokada reći ne na predlog predsednika Vučića:

- To sam očekivao jer od samog početka ovih demonstracija tvrdim sledeće, a to je da centri demonstranata, dakle oni koji ih upravljaju, planiraju i logistički podržavaju zapravo nisu u Srbiji. U Srbiji su podizvođači, a centri obojene revolucije su na Zapadu. Ovi koji bi trebalo da izađu na taj sto sa predsednikom, nemaju autonomnu i sopstvenu volju. Njihova volja proizilazi od stranih centara moći, koji smatraju da nije vreme da se ide u debatu. Ako bi krenuo razgovor, pobedila bi Srbija. Svakako, ovakve tvrdnje su teške za dokazati jer je savršenstvo tih operacija takvo da sve izgleda da nije tako. Savršenost se vidi u tome da sve izgleda potpuno spontano, prirodno, da su to naši ljudi, naša deca... Ali pazite, da li je normalno da fakultetima upravljaju studenti prve i druge godine? Zašto onda to rade, zašto ih slušaju dekani, profesori, rektori, zašto ih sluša opozicija? Pa jer znaju da iza studenata stoje centri moći, koji im kažu slušajte studente. Kao na dugme imamo promenu taktike i strategije blokadera.

Obrknežev se nadovezao na temu, pa je izneo analizu:

- Mene nije iznenadio njihov negativan odgovor, ali sam mislio da će biti pametniji i zreliji. U smislu, sačekajte makar tri sata, a ne u deliću sekunde da odgovorite sa "ne". Sve vreme su oni baratali sa time "ma kakav dijalog" ali moramo da uzmemo početni momenat i četiri glavna zahteva. Kada bismo sada pogledali te zvanične zahteve, ima ih šest i tu su zabagovali jer na njihovoj zvaničnoj stranici više ne stoji prelazna vlada, ali ni zahtev za izbore. Moje pitanje za njih je da li je zasedao neki plenum pa je odlučio da nema dijaloga, jer bi za to trebalo vremena, da se ti plenumaši dogovore ili je to ipak nečije dugme? Tu nisu samo strani centri moći, već i određeni domaći političari.

Rabrenović je osudio ponašanje blokadera, pa rekao:

- Oni ćutanjem skrivaju svoju glupost. Šta student prve godine može da zna o tome kako urediti društvo i neke složene odnose unutrašnje i spoljne politike. Svi smo valjda svesni da studenti nemaju kapacitet za indukovanje nekakvih pozitivnih promena, a slušali smo i ove profesore koji su tražili izbore, a znamo valjda da to treba da se desi kada u društvu postoje dve konkurentske ideje. Mi ovde ne vidimo drugu ideju o unapređenju društva, osim da se lomi i blokira. Ovde je na delu vrsta podmetačine.

Piper je analizirao da li je ovo definitivan odgovor studenata u blokadi ili možemo da očekujemo promenu:

- Mislim da je ovo definitivno njihov odgovor. Oni ne žele i ne smeju da uđu u političku debatu jer bi tako došli do onog suštinskog, a to je nepostojanje njihove politike. Dok oni ovako nastupaju i govore da žele da sve bude volje, to je nastup poput devojke koja želi da postane mis sveta, koja govori da želi da sve bude mirno i lepo, naravno, ali da bismo do toga došli mi moramo da imamo neku politiku. Kada predstavimo neku politiku, odnosno kada dođe do trenutka za to, oni odmah ne žele.

Petrov je komentarisao situaciju u našoj državi i šta je razlog za odbijanje:

- Dobro je što kroz ovu mnogu priču, a mnogo se pričalo prethodnih meseci, dolazimo polako do određenih konstantacija koje su više nego ne sporne. Vidim nešto jako važno kod vaših gostiju i ovu tezu treba neprestano ponavljati, a to je da mi nemamo više posla sa studentima. Pošto ste me pitali da su se prvi odazvali, odnosno odbili poziv na dijalog, ja ću prvo postaviti pitanje svim mojim kolegama iz razvijene EU, gde to ima da neki studenti Pravnog fakulteta odbijaju poziv predsednika? Ovde nije reč o studentima, već studentima u blokadi različitih fakulteta koji predstavljaju jednu, za sada još uvek, nedovoljno poznatu organizaciju koja je u prvo vreme uspela da okupi relevantan broj građana i da organizuje velike skupove širom zemlje. Međutim, iza te organizacije Studenti u blokadi, mi imamo samo pozive na nasilje i kriminalne delatnosti i to ima intezitet da se može govoriti i o licima koje čine krivično delo terorizam.

