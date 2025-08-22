Politika
PETKOVIĆ SA PREDSTAVNICIMA SRPSKE LISTE U RAŠKI: Razgovor o političko-bezbednosnoj i ekonomskoj situaciji u srpskim sredinama
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se u Raški sa predstavnicima Srpske liste nakon što Centralna izborna komisija na tzv. Kosovu nije sertfikovala tu stranku za učešće na izborima 12. oktobra.
"Sastanak u Raški sa čelnicima Srpske liste nakon pokušaja Kurtija da joj zabrani učešće na lokalnim izborima", naveo je Petković na društvenoj mreži "X" uz postavljene fotografije sa sastanka.
Kako je naveo, razgovarali su o političko-bezbednosnoj i ekonomskoj situaciji u srpskim sredinama, ali i daljim koracima i podršci u zalaganju za interese srpskog naroda na KiM.
