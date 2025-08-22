Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se u Raški sa predstavnicima Srpske liste nakon što Centralna izborna komisija na tzv. Kosovu nije sertfikovala tu stranku za učešće na izborima 12. oktobra.

"Sastanak u Raški sa čelnicima Srpske liste nakon pokušaja Kurtija da joj zabrani učešće na lokalnim izborima", naveo je Petković na društvenoj mreži "X" uz postavljene fotografije sa sastanka.

Kako je naveo, razgovarali su o političko-bezbednosnoj i ekonomskoj situaciji u srpskim sredinama, ali i daljim koracima i podršci u zalaganju za interese srpskog naroda na KiM.

Ne propustitePolitikaSTARA IGRA, NOVI PRITISCI: Kurtijeva agenda se bavi progonom Srba sa Kosova i Metohije i kroz odbacivanje učešća Srpske liste na lokalnim izborima
kurti.jpg
SRBI NA KIMOGLASILE SE AMBASADE SAD I NEMAČKE U PRIŠTINI: Važno učešće svih na izborima, sertifikacija bez politizacije
tan2019106-193228-1.jpg
PolitikaPETKOVIĆ SE OBRATIO KVINTI I EU: Kurti hoće da izbriše Srbe iz političkog života!
Screenshot 2025-03-31 213142.jpg
PolitikaSRPSKA LISTA ULOŽILA ŽALBU NA ODLUKU PRIŠTINE: Nezakonita i antisrpska zabrana učešća na izborima - srpskom narodu se pokušava oduzeti osnovno demokratsko pravo
Screenshot 2025-08-22 133309.jpg