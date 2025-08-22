Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se u Raški sa predstavnicima Srpske liste nakon što Centralna izborna komisija na tzv. Kosovu nije sertfikovala tu stranku za učešće na izborima 12. oktobra.

"Sastanak u Raški sa čelnicima Srpske liste nakon pokušaja Kurtija da joj zabrani učešće na lokalnim izborima", naveo je Petković na društvenoj mreži "X" uz postavljene fotografije sa sastanka.