Slušaj vest

Narodna skupština Republike Srpske je usvojila zaključke skupštinske većine, prema kojima Parlament odbacuje mogućnost sprovođenja prevremenih izbora za predsednika Republike Srpske, te zahteva od svih političkih faktora u Republici Srpskoj, političkih partija i pojedinaca da se ne prijavljuju na eventualne prevremene izbore za predsednika Republike.

Za zaključke je glasalo 50 poslanika, niko nije bio protiv i uzdržan.

Prema ovim zaključcima, Parlament zahteva od svih organa vlasti Srpske i jedinica lokalne samouprave da ne preduzimaju bilo kakve radnje vezane za eventualno sprovođenje prevremenih izbora za predsednika Republike.

Ističe se da Narodna skupština ne prihvata i odbacuje presudu neustavnog Suda BiH izrečenu predsedniku Republike Srpske, kao i odluku Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata Miloradu Dodiku.

Parlament je usvojio i Zakon o izmeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, po hitnom postupku, sa glasovima za 50, niko nije bio protiv ni uzdržan.

Narodna skupština je usvojila i odluku o raspisivanju referenduma povodom odluka Suda BiH izrečene predsedniku Republike Srpske i odluke Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata Miloradu Dodiku.

Referendumsko pitanje glasi – da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsednika Republike Srpske, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku.

Dan održavanja referenduma je 25. oktobar.

Za odluku je glasalo 50 poslanika, nije bilo glasova protiv ni uzdržanih.

Kurir/ATVBL

Ne propustiteBosna i HercegovinaON JE DOJAVIO DA JE U SKUPŠTINI REPUBLIKE SRPSKE BOMBA? Oglasio se Dodik i otkrio - Aktivista "Liste za pravdu i red" priveden
20200226-2-41052814-52532977-web.jpg
Bosna i HercegovinaDOJAVA U BOMBI U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRPSKE! Hitno izvedeni napolje poslanici, ministri i novinari, odložen početak posebne sednice o REFERENDUMU
screenshot-42.jpg
Bosna i HercegovinaSNSD BI MOGAO DA IZAĐE NA PREDSEDNIČKE IZBORE U RS: Sanja Vulić kaže da će stranka razmotriti to ako opozicija bude imala svog kandidata
2025-08-21 14_28_11-(1) Sanja Vulić traži istragu protiv Mladena Ivanića zbog sumnji u korupciju oko.png
PolitikaUKOLIKO BOSNA NIJE MIRNA, TEŠKO DA SRBIJA I HRVATSKA MOGU OČEKIVATI STABILNOST! Sagovornici Kurira: Referendum će pokazati šta narod u Srpskoj misli o Dodiku
miting_bl_rs_26022025_0038.JPG