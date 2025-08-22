Slušaj vest

Narodna skupština Republike Srpske je usvojila zaključke skupštinske većine, prema kojima Parlament odbacuje mogućnost sprovođenja prevremenih izbora za predsednika Republike Srpske, te zahteva od svih političkih faktora u Republici Srpskoj, političkih partija i pojedinaca da se ne prijavljuju na eventualne prevremene izbore za predsednika Republike.

Za zaključke je glasalo 50 poslanika, niko nije bio protiv i uzdržan.

Prema ovim zaključcima, Parlament zahteva od svih organa vlasti Srpske i jedinica lokalne samouprave da ne preduzimaju bilo kakve radnje vezane za eventualno sprovođenje prevremenih izbora za predsednika Republike.

Ističe se da Narodna skupština ne prihvata i odbacuje presudu neustavnog Suda BiH izrečenu predsedniku Republike Srpske, kao i odluku Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata Miloradu Dodiku.

Parlament je usvojio i Zakon o izmeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, po hitnom postupku, sa glasovima za 50, niko nije bio protiv ni uzdržan.

Narodna skupština je usvojila i odluku o raspisivanju referenduma povodom odluka Suda BiH izrečene predsedniku Republike Srpske i odluke Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata Miloradu Dodiku.

Referendumsko pitanje glasi – da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsednika Republike Srpske, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku.

Dan održavanja referenduma je 25. oktobar.