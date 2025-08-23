Slušaj vest

Ugledni predstavnici srpske dijaspore iz Amerike poslali su otvoreno pismo predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. U pismu se navodi da ne podržavaju nasilje na ulicama niti nasilnu promenu vlasti.

"Mi, srpsko-američki profesionalci i biznismeni, šaljemo vam ovo otvoreno pismo kako bismo izrazili svoje stavove. Želimo da se demokratski standardi u Srbiji poštuju, baš kao što se poštuju u Sjedinjenim Američkim Državama. Važno je da narod Srbije zna da u SAD ima mnogo onih koji ne podržavaju nasilje na ulicama ili bilo kakvu nasilnu promenu vlasti. Čvrsto se zalažemo za mir, demokratiju i poštovanje volje naroda", navodi u propratnom tekstu.

Rod Blagojević i Aleksandar Vučić Foto: Instagram/buducnosrbijeav

U otvorenom pismu se kaže:

"Gospodine predsedniče,

Mi, srpsko-američki profesionalci i biznismeni, pišemo vam iz duboke zabrinutosti i iskrene brige za srpsku demokratsku budućnost. Naša ljubav prema slobodi i demokratiji rođena je i iz našeg američkog iskustva i našeg srpskog nasleđa.

Demonstracija je bilo i u SAD - ponekad mirne, ponekad bi postajale nasilne. Ipak, kroz sve te turbulentne momente, nikada nismo tražili prevremene izbore kao lek. Demokratija se ne štiti preoblikovanjem pravila svaki put kada javnost podigne svoj glas, već jačanjem institucija i poštovanjem volje naroda izražene kroz redovne, Ustavom propisane izbore.

Srbija je, kao i Amerika, upoznala moć javnih demonstracija. One su deo demokratskog tkiva, način da građani izraze svoje nezadovoljstvo, nade i zahteve. Ali demokratija ne sme biti oslabljena savijanjem pred političkim pogodnostima. Umesto toga, mora biti ojačana stabilnošću, strpljenjem i poštovanjem uspostavljenih procesa.

Foto: Privatna Arhiva

Istovremeno, pohvalili smo ekonomski rast Srbije i tekuću izgradnju bližih veza sa SAD. To su koraci nade koji doprinose prosperitetu i međunarodnom ugledu Srbije.

Verujemo, kao što je naš patrijarh često navodio, da je neophodno da se ovom pitanju pristupi pažljivo, kako bi se osiguralo da se saslušaju i poštuju sve zainteresovane strane.

Čvrsto verujemo da Srbija zaslužuje istu demokratsku otpornost i istrajnost koju mi, kao Amerikanci, cenimo. Pozivamo Vas, gospodine predsedniče, da zaštitite ovaj princip za dobrobit budućih generacija Srbije".

Foto: Privatna Arhiva

Pismo su potpisali bivši guverner Ilinoisa Rod Blagojević, kao i drugi cenjeni i visokopozicionirani pravnici, privrednici, inženjeri: Robert Pavić, Džon Ostojić, Stiv Slepčević, Zoran Berić, Miroslav Jović, Ranko Ristić, Aleks Petruševski, Damjan Đošanović, Željko Živak i Bo Dražović.