LJUDI BEZ LICA NE MOGU DA VODE SRBIJU U SIGURNOST I STABILNOST: Ana Brnabić otkrila zašto su blokaderi odbili debatu sa predsednikom Vučićem
- U poslednjih skoro 10 meseci, koliko traje pokušaj stvaranja nestabilnosti i haosa u Srbiji, predsednik Vučić je u više navrata nudio dijalog kako bi sprečio uništavanje Srbije i dalje podele. Pozivao je rektora Đokića, blokadere, nudio razgovor o izborima kao jedina nadležna institucija za raspisivanje izbora koje traže - istakla je ona.
Ana Brnabić je zapitala da li blokaderi odbijaju razgovor o planu i programu, kao i javno predstavljanje ideja i vizije za Srbiju.
- U redu. Razgovarajte sa jedinom nadležnom institucijom o izborima – zašto su nam sada potrebni, šta dobro, a šta loše mogu u ovom trenutku da donesu Srbiji. Oni ne žele ni to. Istovremeno, isti ti koji odbijaju svaki poziv na razgovor sa predsednikom Srbije prihvatali su, pa čak i sami tražili, svaki razgovor sa strancima, bez obzira na funkciju – od evropskih komesara, do oduševljenja kada vide na minut ministra spoljnih poslova neke strane zemlje, do specijalnih izaslanika. Ti su im bili i važni i nadležni, i prema njima su pokazivali poštovanje koje ne pokazuju prema najvažnijim institucijama svoje zemlje - saopštila je predsednica Skupštine na društvenoj mreži X.
Ona je ponovila da blokaderi neće javni, pred kamerama i svim građanima Srbije, razgovor sa predsednikom Vučićem, i istakla je da je to tako iz sledećih razloga:
1. Žele da ostanu ljudi bez lica jer tako svako može da ih idealizuje. Taktika koja je primenjena i u Hong Kongu i na mnogim drugim mestima. Anonimnost je opcija kada nemaš šta kvalitetno da ponudiš i nemaš lidera koga bi ljudi cenili.
2. Nemaju ni plan ni program koji bi ponudili ljudima u Srbiji.
3. Jedina vizija koju imaju za Srbiju jeste nasilje.
- Ljudi bez lica ne mogu da vode Srbiju u sigurnost i stabilnost - zaključila je Ana Brnabić.