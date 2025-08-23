Slušaj vest

- U poslednjih skoro 10 meseci, koliko traje pokušaj stvaranja nestabilnosti i haosa u Srbiji, predsednik Vučić je u više navrata nudio dijalog kako bi sprečio uništavanje Srbije i dalje podele. Pozivao je rektora Đokića, blokadere, nudio razgovor o izborima kao jedina nadležna institucija za raspisivanje izbora koje traže - istakla je ona.

Ana Brnabić je zapitala da li blokaderi odbijaju razgovor o planu i programu, kao i javno predstavljanje ideja i vizije za Srbiju.

- U redu. Razgovarajte sa jedinom nadležnom institucijom o izborima – zašto su nam sada potrebni, šta dobro, a šta loše mogu u ovom trenutku da donesu Srbiji. Oni ne žele ni to. Istovremeno, isti ti koji odbijaju svaki poziv na razgovor sa predsednikom Srbije prihvatali su, pa čak i sami tražili, svaki razgovor sa strancima, bez obzira na funkciju – od evropskih komesara, do oduševljenja kada vide na minut ministra spoljnih poslova neke strane zemlje, do specijalnih izaslanika. Ti su im bili i važni i nadležni, i prema njima su pokazivali poštovanje koje ne pokazuju prema najvažnijim institucijama svoje zemlje - saopštila je predsednica Skupštine na društvenoj mreži X.

Ona je ponovila da blokaderi neće javni, pred kamerama i svim građanima Srbije, razgovor sa predsednikom Vučićem, i istakla je da je to tako iz sledećih razloga:

1. Žele da ostanu ljudi bez lica jer tako svako može da ih idealizuje. Taktika koja je primenjena i u Hong Kongu i na mnogim drugim mestima. Anonimnost je opcija kada nemaš šta kvalitetno da ponudiš i nemaš lidera koga bi ljudi cenili.

2. Nemaju ni plan ni program koji bi ponudili ljudima u Srbiji.

3. Jedina vizija koju imaju za Srbiju jeste nasilje.

- Ljudi bez lica ne mogu da vode Srbiju u sigurnost i stabilnost - zaključila je Ana Brnabić.

