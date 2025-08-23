Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se na društvenoj mreži X povodom reakcije blokadera na poziv predsednika Aleksandra Vučića na javnu debatu.

- Blokaderi uz salvu uvreda odbijaju poziv predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, na javnu debatu. Isti ti blokaderi kada vide stranca: zagrljaji, suze radosnice i najtoplije emocije", napisala je Brnabić na mreži "X".

