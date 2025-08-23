Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog Instagram naloga.
Politika
PREDSEDNIK VUČIĆ SE OGLASIO NA INSTAGRAMU: Svoj život sam posvetio Srbiji, i dok sam živ boriću se protiv svih koji žele da je unište
Slušaj vest
- Svoj život sam posvetio Srbiji, i dok sam živ boriću se protiv svih koji žele da je unište - piše u objavi.
Podsećamo, predsednik Vučić pozvao je juče sve predstavnike studentsko-blokaderskog pokreta na debatu koja bi se održala javno, pred svim kamerama.
Reaguj
Komentariši