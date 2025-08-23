Slušaj vest

"Vlast vodi monolog, mi tražimo dijalog". "Vlast s nama ne sme da razgovara". "Nema poziva na dijalog". To su rečenice koje smo mesecima slušali sa opoziciono-blokaderske strane, pre svega iz redova Demokratske stranke i od predstavnika studentsko-blokaderskog pokreta. A onda, kada im je ponuđeno upravo ono što su navodno želeli - otvoreni televizijski dijalog, sa predsednikom države, u udarnom terminu i na bilo kojoj platformi - usledio je paničan zaokret.

Paničan u bukvalnom smislu, budući da se konkretno kod lidera DS Srđana Milivojevića taj zakret desio za samo pet (5) dana. Milivojević je naime na N1, 17. avgusta poručio:

"Evo ja ga pozivam (Vučića) - odredite televiziju gde hoćete. Dajte vi kao bivši predsednik stranke (SNS), ja sam sadašnji, aktuelni predsednik demokratske stranke, da porazgovaramo o ovom. Da ne sedite vi sami sa sobom da vodite monolog, hajde neki dijalog. Evo izađite na TV duel da porazgovaramo o ovom temama, da vam ja kažem kako izgleda slobodarska rtardicija našega naroda, i da vam pojasnim zašto se građani srbije ovako ponašaju", prilično samouvereno izjavio je tada Milivojević.

Zaista je delovalo je kao ozbiljna i legitimna inicijativa: poziv na sučeljavanje stavova, jedan od osnovnih postulata svakog demokratskog društva.

"I zato predlažem i nudim razgovor i debatu na svim našim televizijama, na svim našim portalima, sa legitimnim predstavnicima koje oni izaberu. Kad kažem oni, mislim na predstavnike studentskog-blokaderskog pokreta - profesore, političare, studente... Da uđemo u dijalog, debatu sa onima koji drugačije misle. Imaju pravo to da zahtevaju od svog predsednika, uključujući i izbore", poručio je predsednik Srbije.

Ali šta se dešava odmah potom? Srđan Milivojević se istog dana povlači i menja ploču:

"Sa okupatorima i mafijom nema dijaloga. Mafija se razvlašćuje, okupator se proteruje i razoružava. Dakle, Aleksandar Vučić mora da bude pronuđen i savladan i prinuđen da raspiše vanredne parlamentarne izbore, ako u međuvremenu ne pobegne iz Srbije, a nadam se da ćemo taj scenario sprečiti"

Na pitanje voditelja da li je posle poziva Vučića na debatu i dijalog poziv Milivojevića na debatu, koji je lično i javno na sestrinskoj N1 uputio predsedniku Srbije i dalje na snazi ili ne, Milivojević je kratko i jasno odgovorio "NE".

Foto: Facebook

Milivojević je ovim potezom obesmislio sopstvenu političku poruku. Umesto da iskoristi priliku da pred milionskim auditorijumom direktno suprotstavi svoje stavove Vučiću, on je odlučio da beži, vičući već izlizane slogane o mafiji i okupaciji. Time nije ponizio vlast, već je ponizio ideju opozicije kao legitimne, ozbiljne alternative.

Licemerje kao politička strategija opozicije još jednom je pokazano. I to duboko licemerje. Ne možete javno zahtevati dijalog, pozivati na duel, praviti se da ste otvoreni i demokratski nastrojeni, a zatim, čim druga stranapozove na dijalog odbiti sopstvenu ponudu.

Konkretno iz Demokratske stranke ovim nije pokazana borba za demokratiju, već strah od javnog sučeljavanja, bekstvo od odgovornosti, ali i priznanje da dijalog nikada i nije ni bio cilj, već samo alat za medijski efekat.