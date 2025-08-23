Slušaj vest

Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu je podneta krivična prijava protiv bivših funkcionera preduzeća "Infrastruktura Železnice Srbije" AD Beograd Nebojše Bojovića i Milutin Miloševića.

Bojović i Milošević su prijavljeni zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja, a u vezi sa padom nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine usled čega je stradalo 16 ljudi.

Ista krivična prijava je 22. avgusta, kako saznaje Kurir, podneta Vrhovnom javnom tužilaštvu i Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, pa se očekuje da barem jedno od ova tri tužilaštva pokrene postupak i proveri navode prijave, imajući u vidu da ni Bojović ni Milošević do sada nisu ispitani ni kao svedoci u postupku koji se zbog navedene tragedije vodi pred Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu.

Podnosilac krivične prijave je posebno ukazao da dokumentacija koju su potpisivali, a koja je priložena uz podnetu prijavu, nesumnjivo ukazuje da su Bojović, u to vreme predsednik skupštine AD “Infrastruktura železnice Srbije" AD Beograd i Milutin Milošević, u to vreme izvršni direktor istog preduzeća, izričito garantovali bezbednost saobraćaja i bezbednost putnika na svim staničnim zgradama uključujući i železničku stanicu u Novom Sadu.

Novosadsko tužilaštvo nije ih međutim ispitalo ni kao građane u predistražnom postupku, niti kao svedoke u istrazi, a kamoli kao potencijalno okrivljene, već je nakon dva meseca od tragedije podiglo optužnicu protiv drugih 13 osoba.

Tu optužnicu Viši sud u Novom Sadu je odbio da potvrdi kao nepotpunu, pa je vratio na dopunu istrage novosadskom tužilaštvu.

Dopuna istrage je i dalje u toku i nije poznato kada će biti okončana i na koji način.

Bojović i Milošević su u međuvremenu prestali da obavljaju te funkcije u preduzeću "Infrastruktura Železnice Srbije" AD Beograd", a Bojović je inače redovni profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu i prorektor Univerziteta u Beogradu.

Prema krivičnoj prijavi, obojica prijavljenih se terete da su u dužem vremenskom periodu zaključno sa 1. novembrom 2024. godine, u Beogradu, u svojstvu službenih lica, iskorišćavanjem svojih službenih položaja i ovlašćenja, prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja teže povredili prava drugoga, iako su bili svesni da nepostupanjem po propisima i tehničkim pravilima o merama zaštite mogu izazvati opasnost za život i telo ljudi pa su na to pristali, olako držeći da usled toga neće nastupiti smrt i teška telesna povreda kod više lica.