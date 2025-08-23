ODBIJANJE DIJALOGA JE DOKAZ NEODGOVORNOSTI Ministarka Stamenkovski: Traže tehničku vladu, a po onome što su radili, više su za "pirotehničku"
"Opozicija poziva na tehničku vladu, ali sudeći po onome što su radili prethodnih dana, oni su više za pirotehničku vladu. Zato je dijalog jedini put, a sve ostalo predstavlja korak unazad i štetu za sve naše ljude", poručila je Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Ona je istakla da je zahtev lidera opozicije da se umesto dijaloga formira tehnička vlada dokaz neodgovornosti i bega od obaveze da se u interesu građana razgovara.
"Dijalog je ponuda koju odgovorni ljudi nikada ne odbijaju. To je ispit političke zrelosti i spremnosti da se interesi građana stave ispred uskih stranačkih računica", naglasila je ministarka.
Prema njenim rečima, u ovakvim okolnostima proces dijaloga bi bio složen i težak, ali neophodan, jer zahteva najviši stepen tolerancije i strpljenja.
"To je za Srbiju najbolji put. Dijalog je lekovit za naše društvo i jedini način da se očuvaju mir, stabilnost i napredak. Sve drugo vodi nas na stranputicu", poručila je Đurđević Stamenkovski.
Ona je naglasila da poziv na dijalog predstavlja dokaz snage i temeljne argumentacije, dok je odbijanje razgovora dokaz slabosti i nespremnosti na odgovornost.
"Ne postoje izgovori koji takvo ponašanje mogu opravdati. Niko nema pravo da Srbiju drži kao taoca svojih ličnih ambicija", zaključila je ministarka.