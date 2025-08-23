Slušaj vest

"Opozicija poziva na tehničku vladu, ali sudeći po onome što su radili prethodnih dana, oni su više za pirotehničku vladu. Zato je dijalog jedini put, a sve ostalo predstavlja korak unazad i štetu za sve naše ljude", poručila je Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ona je istakla da je zahtev lidera opozicije da se umesto dijaloga formira tehnička vlada dokaz neodgovornosti i bega od obaveze da se u interesu građana razgovara.

"Dijalog je ponuda koju odgovorni ljudi nikada ne odbijaju. To je ispit političke zrelosti i spremnosti da se interesi građana stave ispred uskih stranačkih računica", naglasila je ministarka.

Prema njenim rečima, u ovakvim okolnostima proces dijaloga bi bio složen i težak, ali neophodan, jer zahteva najviši stepen tolerancije i strpljenja.

"To je za Srbiju najbolji put. Dijalog je lekovit za naše društvo i jedini način da se očuvaju mir, stabilnost i napredak. Sve drugo vodi nas na stranputicu", poručila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je naglasila da poziv na dijalog predstavlja dokaz snage i temeljne argumentacije, dok je odbijanje razgovora dokaz slabosti i nespremnosti na odgovornost.

"Ne postoje izgovori koji takvo ponašanje mogu opravdati. Niko nema pravo da Srbiju drži kao taoca svojih ličnih ambicija", zaključila je ministarka.

