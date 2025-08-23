"I ŠTA ĆEMO SAD? OPET BEŽANIJA!?" Ministarka Mesarović: Odbijanjem dijaloga s predsednikom Srbije studenti-blokaderi pokazali da nemaju ni plan ni program
Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović istakla je da su studenti blokaderi odbijanjem dijaloga sa predsednikom Srbije još jednom pokazali, kako je rekla, svoje pravo lice.
"Studenti blokaderi su još jednom pokazali svoje pravo lice. Pokazali su da njih ne zanima dijalog, da nemaju ni plan ni program, već da je njihova jedina politika blokiraj, udaraj, zapali. Ekspresno su odbili poziv predsednika Aleksandra Vučića na dijalog, pred svim kamerama, pred očima cele Srbije! Panično su pobegli od onoga za šta su se sami, tobož, zalagali. Pobegli su od poziva da narodu prezentuju svoj program, da kažu kako vide budućnost Srbije. Neće se narod najesti hleba od njihovih mrzilačkih kampanja na društvenim mrežama i blokadersko-tajkunskim medijima. To je svima jasno. Kao što je sada jasno da oni ništa drugo i nemaju da ponude", navela je Mesarović na Instagramu.
Sami su, kako je rekla Mesarović, tražili dijalog i razgovor, optuživali državu da je nema, a predsednika da ne sme sa njima na duel pred kamerama.
"I šta ćemo sad? Opšta bežanija!? Niti odgovora na pitanja zašto su nam devet meseci blokirali i uništavali život u Srbiji, zašto su pretvorili fakultete u poligon političkih igara, a ulice u poprišta krvavih obračuna sa političkim neistomišljenicima? Nema odgovora ni na pitanja kako to oni vide budućnost Srbije, za šta se bore ako se zanemare mržnja, haos i nasilje. Ostali su nemi, jer nemaju ni plan, ni program, ni viziju! Pale su sve maske!Jasno je ko nudi rad, stabilnost i razvoj, a ko uništava svoju zemlju! Zato Srbija snažno ide putem koji su trasirali predsednik Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka na čelu sa Milošem Vučevićem - putem jedinstva, snage i sigurne budućnosti za sve naše građane! Srbija ne sme da stane", poručila je Mesarović.