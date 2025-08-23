Slušaj vest

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović istakla je da su studenti blokaderi odbijanjem dijaloga sa predsednikom Srbije još jednom pokazali, kako je rekla, svoje pravo lice.

"Studenti blokaderi su još jednom pokazali svoje pravo lice. Pokazali su da njih ne zanima dijalog, da nemaju ni plan ni program, već da je njihova jedina politika blokiraj, udaraj, zapali. Ekspresno su odbili poziv predsednika Aleksandra Vučića na dijalog, pred svim kamerama, pred očima cele Srbije! Panično su pobegli od onoga za šta su se sami, tobož, zalagali. Pobegli su od poziva da narodu prezentuju svoj program, da kažu kako vide budućnost Srbije. Neće se narod najesti hleba od njihovih mrzilačkih kampanja na društvenim mrežama i blokadersko-tajkunskim medijima. To je svima jasno. Kao što je sada jasno da oni ništa drugo i nemaju da ponude", navela je Mesarović na Instagramu.

Sami su, kako je rekla Mesarović, tražili dijalog i razgovor, optuživali državu da je nema, a predsednika da ne sme sa njima na duel pred kamerama.