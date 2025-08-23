Slušaj vest

On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks naveo da je ovo trenutak za ozbiljnost u našoj zemlji, a da dijalog pruža priliku da se smanje tenzije i zajednički traže konstruktivna rešenja.

"Dijalog nema alternativu. Odbijanje razgovora predstavlja odbacivanje same demokratije. Srbija zaslužuje više od nepromišljenog opstruisanja - zaslužuje stabilnost, napredak i lidere koji su spremni da se otvoreno angažuju za dobrobit svih naših građana", poručio je Marko Đurić.

Predsednik Aleksandar Vučić pozvao je ranije sve predstavnike, kako je naveo, studentsko-blokaderskog pokreta na debatu koja bi se održala javno, pred svim kamerama.