SRBIJA ZASLUŽUJE VIŠE OD NEPROMIŠLJENOG OPSTRUISANJA: Đurić o pozivu predsednika Vučića na debatu i brzopletom odbijanju dijaloga
On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks naveo da je ovo trenutak za ozbiljnost u našoj zemlji, a da dijalog pruža priliku da se smanje tenzije i zajednički traže konstruktivna rešenja.
"Dijalog nema alternativu. Odbijanje razgovora predstavlja odbacivanje same demokratije. Srbija zaslužuje više od nepromišljenog opstruisanja - zaslužuje stabilnost, napredak i lidere koji su spremni da se otvoreno angažuju za dobrobit svih naših građana", poručio je Marko Đurić.
Predsednik Aleksandar Vučić pozvao je ranije sve predstavnike, kako je naveo, studentsko-blokaderskog pokreta na debatu koja bi se održala javno, pred svim kamerama.
Vučić je u objavi na Instagram nalogu buducnostsrbijeav istakao da Srbija svoje probleme mora da rešava demokratskim dijalogom, a ne nasiljem.