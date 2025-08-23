Slušaj vest

Danas od 18:30 časova biće održani skupovi građana koji se protive blokadama, kao reakcija na višemesečne proteste i blokade koje su, prema oceni učesnika, ozbiljno narušile svakodnevni život, dovele do nestabilnosti i uskratile građanima osnovno pravo na slobodu kretanja i rada. Prema najavama, okupljanje će biti održano u 75 gradova i opština.

Prethodni skup "Građani protiv blokada" održan je u sredu u 50 opština i gradova, a prema podacima MUP-a tada se okupilo 33.000 ljudi na tim skupovima.

"Trpimo devet meseci. Trpimo blokirane ulice, blokirane bolnice, blokirane živote. A sada je dosta! Srbija se ne sme uvući u nasilje. Nećemo više da ćutimo. Nećemo da trpimo teror manjine nad većinom. Vreme je da kažemo: "Hoću moj život nazad! Vratite mi moju Srbiju"", neke su od poruka građana Srbije s prethodnog okupljanja.

O ovim skupovima govorio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da "okupljanja nisu protiv blokadera, već protiv blokada".

"Mi nikad nismo protiv ljudi, tako da je nemoguće da je protiv blokadera, nego je protiv blokade i nasilja. Moja je molba ljudima, uz poštovanje za njihovu borbu, jeste da rade to na miran način i da ne rade to kao drugi. Da sve bude u skladu sa zakonom. Prošetaju sat vremena, završe skup i to je to. Da sve protekne mirno i u najboljem redu", rekao je Vučić.

1/5 Vidi galeriju Građani protiv blokada u Bačkom Petrovcu Foto: Kurir

Građani su nosili zastave Srbije i transparente s porukama poput "Građani protiv blokada", "Hoću normalan život", "Ne damo Srbiju", kao i poruke podrške predsedniku Aleksandru Vučiću. Mnogi ističu da blokade otežavaju život običnim ljudima, remete odlazak na posao, u školu i na studije, te da žele povratak miru i svakodnevici.

Organizatori današnjih okupljanja ističu da je ovo glas građana koji su ustali protiv blokada i nasilja, uz zahtev da Srbija konačno dobije mir i stabilnost.