Predsednik Aleksandar Vučić pozvao je sve predstavnike blokadera na debatu koja bi se održala javno, pred svim kamerama i na svim portalima. Navodi da je važno da se čuju stavovi strane koja hoće promene u Srbiji, ali da je osnovni cilj da se pokažu programi i predstave vizije za bolju budućnost zemlje.

Blokaderi su odbili poziv i poručuju da je dijalog moguć samo kada se raspišu izbori, u okviru predizborne kampanje. Za večeras su najavljena nova okupljanja građana koji su protiv nasilja i blokada u 75 gradova i opština, dok će država sutra predstaviti nove mere za bolji život naroda.

Aktuelna dešavanja u zemlji komentarisali su gosti "Pulsa Srbije" Zorana Mihajlović, bivša ministarka građevinarstva, Nebojša Obrknežev, iz Centra za društvenu stabilnost, dr Rajko Petrović, politikolog i Srbislav Filipović, politički analitičar.

Mihajlović se osvrnula na jučerašnji poziv predsednika Vučića na dijalog:

- Prvo, najvažnije je da Srbija za ovih devet meseci nije stala, a to je bila osnovna deviza svih onih koji su na ulicama i koji pokušavaju da stvore atmosferu haosa i da izazovu krvoproliće. Predsednik Vučić je predsednik svih građana Srbije, a za mene je bilo pozitivno da pozove na dijalog, i to nije prvi put, o problemima koji se osećaju i kuda ići dalje. Ovo maltretiranje trpi većina, a najlakše je lomiti i kvariti, uvek je bilo najteže razgovarati i napraviti nešto. Samim tim, za mene je pozitivna reakcija predsednika Vučića, dok mi odgovor sa druge strane deluje histerično, šizofreno i nenormalno, a možda i očekivano jer mi zaista imamo ljude bez lica, politike ili bilo kakve ideologije. Njihov odgovor na sve je ponovno nasilje. Način na koji su odgovorili je opet verbalno nasilje.

Obrknežev smatra da je poziv na dijalog izuzetan potez države:

- Sam poziv je izuzetan državnički čin, a moramo da napomenemo da je predsednik Vučić još u decembru, januaru i februaru pozivao na dijalog. Mene najviše iznenađuje kako su za par sekundi zasedali i doneli odgovor s obzirom na to da svi njihovi dosadašnji potezi počinjali su na tim njihovim plenumima. Ja sam stava da je neko kliknuo dugme i na sve te adrese poslao odgovor. Ja sam stava da prvi deo tih ljudi koji rukovode donekle znamo, ali da drugi deo ne znamo, a za prvi deo mislim da fali još ljudi na onoj slici, a mene interesuje ko je pozvao sve njih jer nije slučajnost da se oni međusobno druže.

Filipović je analizirao sa kim demonstranti hoće da razgovaraju ako to nije sa predsednikom:

- Hoće sa onim ko ih je organizovao, sa onim ko ih finansira, ne žele sa predsednikom. Oni da su hteli da razgovaraju sa bilo kim, oni bi već to učinili sa predsednikom Vučićem ili Anom Brnabić, dakle ima sa kim da se razgovara ako zaista želite rešenje problema. Međutim, suprotno je ako želite da se problemi prodube, onda se ne želi razgovor uz neke razloge da neko nije nadležan. Suština u tome je da se radikalizuje situacija u društvu, pa govore da predsednik, vlada, niti niko u državi nije legitiman. Pogledajte kako izgledaju odbori, kako izgledaju fakulteti u prethodnih devet meseci, pa se zapitajte na šta bi ličila država u narednih devet meseci da su oni na vlasti. Zamislite onda dijalog sa njima, o čemu da se tu razgovara? Slažem se da je ovo državni čin od predsednika, kako bi pokazao većini Srbije da nismo za sukobe, građanski rat, prebijanja, ubijanja... Mi smo za institucije, demokratske procedure i izbore, ali kada imate racionalne razgovore sa normalnim ljudima.

Petrović je odgonetnuo koji je razlog odbijanja dijaloga:

- Očigledno da im to nikada nije bila opcija, ako pogledate situaciju prethodnih meseci, videćete koliko toga je predsednik Vučić nudio kako bi se animoziteti unutar društva regulisali. Od savetodavnog referenduma, čak su i prevremeni izbori bili opcija, izvršena je rekonstrukcija vlade, ali uprkos svemu tome mi vidimo da, ne samo da ne žele dijalog, već kroz opozicione medije i društvene mreže provejava stav da ne žele ni izbore. Ostaje samo jedan scenario, a to je nekakav nedemokratski, vaninstitucionalni oblik promene vlasti koji je neprihvatljiv i to nažalost govori najviše o tome kakav bi bio karakter države ukoliko bi takvi došli na vlast.

