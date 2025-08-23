Politika
NAROD NEĆE VIŠE DA TRPI TEROR NA ULICAMA! Poprskana kolona blokadera u programu uživo: "Deluje kao voda, ali neko je prosuo nešto po nama..." (VIDEO)
Tokom sinoćnjeg protesta u Beogradu, novinarka Šolakove televizije zatekla se u neočekivanoj situaciji dok je pratila dešavanja na terenu. Dok se kretala zajedno s demonstrantima u pravcu Vukovog spomenika, iznenada je bila poprskana nepoznatom tečnošću, što je izazvalo uznemirenost među blokaderima.
„Deluje kao da je samo voda, ali neko je očigledno prosuo nešto po nama“, izjavila je iznenađena reporterka.
Ovaj incident naišao je na burnu reakciju okupljenih, jer su na licu mesta shvatili da narod više ne želi da trpi teror koji sprovode mesecima na ulicama Srbije.
