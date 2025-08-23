Slušaj vest

Tokom sinoćnjeg protesta u Beogradu, novinarka Šolakove televizije zatekla se u neočekivanoj situaciji dok je pratila dešavanja na terenu. Dok se kretala zajedno s demonstrantima u pravcu Vukovog spomenika, iznenada je bila poprskana nepoznatom tečnošću, što je izazvalo uznemirenost među blokaderima.

„Deluje kao da je samo voda, ali neko je očigledno prosuo nešto po nama“, izjavila je iznenađena reporterka.