Slušaj vest

Tokom sinoćnjeg protesta u Beogradu, novinarka Šolakove televizije zatekla se u neočekivanoj situaciji dok je pratila dešavanja na terenu. Dok se kretala zajedno s demonstrantima u pravcu Vukovog spomenika, iznenada je bila poprskana nepoznatom tečnošću, što je izazvalo uznemirenost među blokaderima.

„Deluje kao da je samo voda, ali neko je očigledno prosuo nešto po nama“, izjavila je iznenađena reporterka.

Ovaj incident naišao je na burnu reakciju okupljenih, jer su na licu mesta shvatili da narod više ne želi da trpi teror koji sprovode mesecima na ulicama Srbije. 

Ne propustitePolitikaSRBIJA ZASLUŽUJE VIŠE OD NEPROMIŠLJENOG OPSTRUISANJA: Đurić o pozivu predsednika Vučića na debatu i brzopletom odbijanju dijaloga
269A3107 copy.jpg
Politika"NEMAJU NI IDEOLOGIJU, NI PRINCIPE" Kojčić o blokaderskom odbijanju dijaloga s Vučićem: Očigledan pokazatelj da je došlo vreme diferencijacije među studentima
Konferencija (8).jpeg
PolitikaODBIJANJE DIJALOGA JE DOKAZ NEODGOVORNOSTI Ministarka Stamenkovski: Traže tehničku vladu, a po onome što su radili, više su za "pirotehničku"
Screenshot 2025-05-29 135506.jpg
PolitikaOVAKO JE MILIVOJEVIĆ PRE 7 DANA ZVAO VUČIĆA NA TV DUEL, KAD JE PREDSEDNIK POZVAO SVE NA SUČELJAVANJE - LIDER DS POBEGAO! Hoće dijalog ali samo dok ga ne dobiju
Screenshot 2025-08-23 104335.png