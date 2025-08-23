Građani Inđije večeras su se priključili skupu "Građani protiv blokada" kako bi na miran način izrazili nezadovoljstvo protiv terora koji trpe mesecima unazad od strane blokadera.

"Želim slobodno da se krećem", "Živela Srbija", "Hoću bolju Srbiju" - samo su neke od poruka koje se čuju.

Podsetimo, građani više ne mogu i neće da trpe teror blokada, svakodnevno nasilje i otežavanje normalnog života. Već mesecima blokaderi ugrožavaju stanovništvo – na ulicama se beleže napadi na policiju, uništavanje imovine, ometanje slobode kretanja, kao i uvrede i fizički napadi na one koji se ne slažu sa njihovim mišljenjem.