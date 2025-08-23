Slušaj vest

U velikom broju mesta u Srbiji večeras se održavaju okupljanja građana protiv blokada, sa kojih će poručiti da blokade ometaju svakodnevni život i normalno funkcionisanje države, a u našem odvojenom blogu pratite dešavanja iz minuta u minut, klikom OVDE.

Iz Zrenjanina i Loznice građani poručuju sledeće:

- Protiv blokada sam zato što želim da moja država nastavi da raste i razvija se, želim da radim, putujem.

- Želim da živim u miru, slobodno se krećem, da deca mogu da idu u školi, a ljudi rade. Da se osećam sigurno u svojoj državi. Ova država nam je sve dala i mi tako treba da se ponašamo prema njoj. Želimo da se prekinu blokade zbog naše Srbije i budućnosti.

Zrenjanin izjave Izvor: Kurir

Građani su poručili i da žele bolji život za sebe i svoje porodice.

Iz Loznice građani ističu da ovakvo stanje stvari "više nije normalno", te da ne žele da brinu za bezbednost dece.