Slušaj vest

U velikom broju mesta u Srbiji večeras se održavaju okupljanja građana protiv blokada, sa kojih će poručiti da blokade ometaju svakodnevni život i normalno funkcionisanje države, a u našem odvojenom blogu pratite dešavanja iz minuta u minut, klikom OVDE.

Iz Zrenjanina i Loznice građani poručuju sledeće:

- Protiv blokada sam zato što želim da moja država nastavi da raste i razvija se, želim da radim, putujem. 

- Želim da živim u miru, slobodno se krećem, da deca mogu da idu u školi, a ljudi rade. Da se osećam sigurno u svojoj državi. Ova država nam je sve dala i mi tako treba da se ponašamo prema njoj. Želimo da se prekinu blokade zbog naše Srbije i budućnosti.

Zrenjanin izjave Izvor: Kurir

Građani su poručili i da žele bolji život za sebe i svoje porodice.

Iz Loznice građani ističu da ovakvo stanje stvari "više nije normalno", te da ne žele da brinu za bezbednost dece.

Loznica izjave Izvor: Kurir

Ne propustitePolitika"HOĆU MOJU SRBIJU NAZAD" I građani Inđije ustali protiv blokada! Sa skupa se čuju jasne poruke: Želim slobodno da se krećem! (VIDEO)
Indjija zjave Građani protiv blokada
PolitikaUŽIVO "ŽELIM SLOBODNO DA SE KREĆEM! HOĆU BOLJU SRBIJU" Građani širom Srbije ustali protiv blokada: Narod poslao jasnu poruku, pogledajte šta kažu (VIDEO)
Građani protiv blokada
PolitikaUMORNI OD PODELA, ŽELJNI MIRA! Građani protiv blokada širom Srbije: Nova okupljanja u 75 gradova i opština - za decu, porodice, slobodu i svakodnevni život
WhatsApp Image 2025-08-20 at 7.08.42 PM.jpeg
PolitikaNAROD USTAO PROTIV BLOKADA! Kolone vozila iz Kraljeva krenula u Rašku: Vijore se trobojke iz svakog automobila (VIDEO)
kraljevo.png