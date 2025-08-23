Slušaj vest

Građani Srbije okupili su se danas protiv blokada i nasilja u 75 gradova i mesta u našoj zemlji.

Ljudi više ne žele da trpe blokade koje svakodnevno narušavaju njihov miran život. Mesecima unazad, blokade stvaraju haos i strah, a u poslednje vreme nasilje na ulicama eskalira.

Policijski službenici su često meta napada, dok građani ne mogu slobodno da se kreću. Svako ko se ne slaže sa blokaderima bivа izložen uvredama i agresiji.

Pogledajte veličanstvene prizore iz gradova širom Srbije:

Veličanstveni prizori sa skupa "Građani protiv blokada" Foto: Kurir

Građani protiv blokada Kruševac Izvor: Kurir

Bojnik građani protiv blokada Izvor: Kurir

Novi Kneževac Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Paraćin građani protiv blokada Izvor: Kurir

collage.jpg
WhatsApp Image 2025-08-20 at 6.14.29 PM.jpeg
Građani protiv blokada
Indjija zjave Građani protiv blokada