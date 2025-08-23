Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pridružio se učesnicima skupa "Građani protiv blokada" u Ubu.

Vučić je dočekan gromoglasnim aplauzom, a najavio je plan i program za mere koje će biti predstavljene sutra.

- Na svih 49 lokacija koje su ponovljenje od prošli put je značajno veći broj ljudi. Preko 55.000 ljudi. Ljudi se oslobađaju, meni je važno da pozivamo one koji drugačije misle na dijalog. Ne mogu da verujem da neko može da odbije poziv predsednika u 5 minuta. Nadam se da će da razmisle, jer ne postoji ništa važnije od dijaloga.

- Ljudi su srećni što su se okupili, nikoga ne napadaju, nikoga ne mrze. Takvu energiju treba da negujemo i gajimo, a ne mržnju. Mir stabilnost, sigurnost, da se izborimo za Srbiju budućnosti. Bitan je i ekonomski prosperitet i unutrašnji mir. Nije problem da se posvađamo, ali je problem ako nam stvari završavaju premlaćivanjem ljudi i razbijanjem prostorija.

- Jesu li se izvinili sa one strašne laži o dečaku u Valjevu? Jesu li se izvinili za te monstruozne laži kakve je i Gebels teško mogao da smisli.

- Moj poziv na dijalog je iskren, nije prvi. Molio sam ih u decembru, februaru, martu, uputio sam pisani poziv rektoru i nije hteo da se odazove. Kasnije se odazvao pozivu nekih stranaca. Moj poziv je otvoren, to ne mora da bude pred kamerama, iako sam dao tu mogućnost. Da ih bude koliko god žele, troje, četvoro, petoro, iz raznih oblasti ne bi li lakše pokazali koliko su dominantni u svom znanju, ako jesu, a ja mislim da nisu. Imaju priliku to da pokažu.

Predsednik je prokomentarisao i stanje Darka Glišića.

- Došao bi da je mogao. Uplašili su se da možda mora da se vrati u bolnicu u Beograd, ali su lekari rekli da može još da ostane. Nadam se brzom oporavku, nije to tako jednostavno kako on misli.

O ekonomskim merama za građane, Vučić kaže:

- Na svim proizvodima će se osetiti, pre svega prehrambenim, kućna higijena, ono što je najvažnije za potrošačku korpu. Ali nije samo to. Neko bi rekao da su to socijalne mere, ali mi radimo i prave ekonomske mere. Da bismo pomogli proizvođačima, dobavljačima, a da pri tome ne diramo u male trgovce. Samo 4 najveća trgovca u Srbiji kontrolišu 53% ukupnog prometa. Ovo će se odnositi na 24 najveća, na preko 70% trgovinskih lanaca i imaće ograničenu maržu. Ne možete da imate u Srbiji 45% maržu, a da u nekim zemljama idete i sa maržom od 25% i da vam to odgovara. Nismo mi najpametniji na svetu, ali nismo ni najgluplji. Borićemo se za naše građane i mislim da će ljudi to osetiti u svojim novčanicima, daje to ono što je za njih najvažnije. Mislim da će ljudi biti zadovoljni. Ima tu još mnogo stvari. Imamo večeras još pregovora. Kamate za kredite će biti izvanredno povoljne, videćemo da to ne bude samo za siromašne, već i za srednji sloj. Neke mere će biti na 6 mdeseci, a onda donosimo zakone do kraja godine. Mnogo zakona treba po tom pitanju da donesemo, a ove mere će da budu da može da se prođe cela jesen i cela zima.

Građani više ne mogu i neće da trpe teror blokada, svakodnevno nasilje i otežavanje normalnog života. Već mesecima blokaderi ugrožavaju stanovništvo – na ulicama se beleže napadi na policiju, uništavanje imovine, ometanje slobode kretanja, kao i uvrede i fizički napadi na one koji se ne slažu sa njihovim mišljenjem.