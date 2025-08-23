Slušaj vest

Danas je na ulice Kruševca izašlo preko 4.000 građana i poslalo snažnu poruku: Ne damo Srbiju! Dosta je blokada! Hoćemo da živimo!

Ovo su samo neke od parola koje su se mogle čuti usput dok je duga kolona građana prolazila centrom Lazarevog grada.

Kruševac Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Kruševac Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Kruševac Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Građani su još jednom rekli: dosta je blokada koje traju već više od 9 meseci. Među građanima je i Bratislav Gašić, ministar odbrane, koji je sa svojim sugrađanima izašao da pruži podršku ideji slobode i ideji borbe za bolji Kruševac i Srbiju!

Građani Kruševca na skupu protiv blokada Foto: Kurir

Podsetimo, građani širom Srbije koji su protiv blokada okupili su se na novom skupu koji je počeo u 18.30 časova, ovoga puta u čak 75 gradova i opština širom Srbije. Svi oni koji su protiv blokada koje mesecima parališu državu i društvo, okupili su se danas u isto vreme i poslali jasnu poruku – „Dosta je“.

Građani više ne mogu i neće da trpe teror blokada, svakodnevno nasilje i otežavanje normalnog života. Već mesecima blokaderi ugrožavaju stanovništvo – na ulicama se beleže napadi na policiju, uništavanje imovine, ometanje slobode kretanja, kao i uvrede i fizički napadi na one koji se ne slažu sa njihovim mišljenjem.

Narod samo želi da se vrati normalnom životu.

Sve o današnjem skupu pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaUŽIVO VUČIĆ POZDRAVIO NAROD U UBU: Nikome nije potrebno nasilje, treba da negujemo pozitivnu energiju - biće promena na različitim nivoima (FOTO)
Građani protiv blokada Aleksandar Vučić
Politika"ŽELIM DA MOJA DECA IMAJU BUDUĆNOST" Meštani Šida složno protiv blokada: Potrebni su nam sloga i mir (VIDEO)
Sid Izjave.jpg
PolitikaPOGLEDAJTE VELIČANSTVENE PRIZORE ŠIROM SRBIJE! Narod se usprotivio blokadama, sa skupa poslali jasne poruke mira: "Želimo da Srbija nastavi rast i razvoj" VIDEO
Građani protiv blokada
Politika"ŽELIM DA SE OSEĆAM SIGURNO U SVOJOJ DRŽAVI" Lozničani i Zrenjaninci saglasni: Država da nastavi da se razvija, Srbija nam je sve dala! (VIDEO)
1121111.jpg