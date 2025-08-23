Slušaj vest

Predsednik Repulike Srbije Aleksandar Vučić obratio se u Ubu gde se osvrnuo na stanje Darka Glišića.

"Došao bi da je mogao. Nije mogao nikako - rekao je Vučić na skupu u Ubu i dodao:

"Uplašili su se da možda mora da se vrati u bolnicu u Beograd, ali su lekari rekli da može još da ostane. Nadam se brzom oporavku, nije to tako jednostavno kako on misli".

