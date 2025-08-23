Politika
VUČIĆ O STANJU DARKA GLIŠIĆA: Uplašili su se da možda mora da se vrati u bolnicu u Beograd... Nije to tako jednostavno kako on misli
Predsednik Repulike Srbije Aleksandar Vučić obratio se u Ubu gde se osvrnuo na stanje Darka Glišića.
"Došao bi da je mogao. Nije mogao nikako - rekao je Vučić na skupu u Ubu i dodao:
"Uplašili su se da možda mora da se vrati u bolnicu u Beograd, ali su lekari rekli da može još da ostane. Nadam se brzom oporavku, nije to tako jednostavno kako on misli".
