Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom obraćanja u Ubu gde se pridružio učesnicima skupa "Građani protiv blokada" osvrnuo se i na laži blokadera.

- Jesu li se izvinili sa one strašne laži o dečaku u Valjevu? Jesu li se izvinili za te monstruozne laži, kojima su naterali ljude u Valjevu da uništavaju prostorije i umalo ubiju nekoga u prostorijama SNS-a, laži kakve je i Gebels teško mogao da smisli. Ja nisam verovao mojim ljudima da to nije istina, pozivao sam sve moguće i proveravao, direktore bolnica, klinika... Nisam verovao da je moguće da ljudi tako nešto izmisle - rekao je Vučić, pa dodao:

- Oni su sve slagali i znali su da lažu, samo su želeli da izazovu rat i sukobe na ulicama Srbije takvim nemirima i lažima - kaže Vučić o izmišljenoj priči blokadera i njihovih medija o dečaku koji je navodno ubijen na protestu blokadera u Valjevu, što se ispostavilo kao najmonstruoznija, potpuna laž - poručio je Vučić iz Uba.

