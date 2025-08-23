Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas u Ubu i najavio nove skupove građana protiv blokada.

Naredne subote skupova će biti u više od 100 gradova

"Nikome nije potrebno nasilje. Nigde u Srbiji nema nijednog incidenta. Ljudi su srećni što su se okupili, nikoga ne napadaju, nikoga ne mrze. Takvu energiju, a ne negativnu, ne mržlji, treba da negujemo i gajimo. Okupilo se možda i dvostruko više, sačekaćemo procene. Organizatori planiraju za sledeću subotu najveće skupove, u 100 gradova, polako to raste. Mir stabilnost, sigurnost, da se izborimo za Srbiju budućnosti. Srbiju koja će da sačuva sebe, ali da i ekonomski prosperitet i unutrašnji mir. Nije problem da se posvađamo, ali je problem ako nam stvari završavaju uništavanjem prostorija, premlaćivanjem ljudi i razbijanjem prostorija - naveo je Vučić.

Kaže da su zato ovi skupovi koji pozivaju na mir jako važni.

Građani protiv blokada Aleksandar Vučić
