Direktor policije Dragan Vasiljević obratio se iz Palate Srbija nakon večerašnjeg skupa "Građani protiv blokada", koji je održan u gradovima i opštinama širom Srbije.

- Centar za društvenu uslužnost je u skladu sa važećim zakonskim propisima prijavio javna okupljanja u više gradova i opština na celoj teritoriji Republike Srbije. Na celoj teritoriji u 71. opštini i gradu Republike Srbije održana su mirna okupljanja. Prema proceni policije sa terena, na tim skupovima prisustvovalo je oko 70.000 građana Republike Srbije ili tačna brojka: 69.776 lica. Nije bilo ni jednog incidenta. Nema povređenih građana, nema povređenih policajaca, nema oštećenih objekata, državnih objekata, prostorija, bilo čijih. Sve je proteklo u najboljem redu i miru.

- Moram reći da na ovakav način, kada imamo javna okupljanja i kada ih policija blagovremeno primi kao obaveštenje i ima onoga s kim se konsultuje oko samog javnog okupljanja, najjednostavnije i najlakše je ostvariti potpunu bezbednost. Želeo bih da i sva druga javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije u budućnosti budu mirna. Policija Srbije preduzima sve mere i radnje da ostane stabilan javni red i mir, da nema intervencije, da nema potrebe za intervencijom ako svi poštujemo zakone Republike Srbije.

- I ovom prilikom još jednom moram da vam kažem da veliki broj građana Republike Srbije je učestvovao na mirnim okupljanjima izražavajući svoj stav oko svih ostalih pitanja i svih ostalih okupljanja u Republici Srbiji. Nije bilo napada na objekte, nije bilo napada na policiju, sve je proteklo u najboljem redu.

- Pozivam građane Republike Srbije da se pridržavaju propisa, da se pridržavaju zakona, da ne napadaju druge ljude, da ih ne ometaju u onome što oni rade i da samim tim nema potrebe za bilo kakvim intervencijama policije. Policija Republike Srbije će obezbediti stabilan javni red i mir, očuvaće stabilnost Republike Srbije na svakom delu Republike Srbije, a preduzeće sve mere i radnje da sve protekne mirno, ali neće dozvoliti da bilo ko ugrožava bilo koga. Kao što je i večeras policija Srbije održavala potpuno stabilan javni red i mir, nije imalo potrebe za bilo kakvom i najmanjom intervencijom policije, očekujemo da će tako biti i u budućnosti - poručio je Vasiljević.