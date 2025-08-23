Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski danas je u Vršcu pružila podršku građanima koji su ustali protiv blokada.

“Sa narodom u Vršcu. Došla sam da ih podržim, jer oni podržavaju Srbiju.

Želela sam da lično kažem hvala, jer nisu odustali, nisu se povukli, već stoje čvrsto uz svoju zemlju.

Njihova snaga je podrška Srbiji, a moja poruka je da znaju da Srbija stoji uz njih”, objavila je ministarka.

Ne propustitePolitika70.000 LJUDI BILO NA SKUPU "GRAĐANI PROTIV BLOKADA" ŠIROM SRBIJE Direktor policije Vasiljević: Nije bilo nijednog incidenta, nema povređenih građana
Dragan Vasiljević
PolitikaNAREDNE SUBOTE U VIŠE OD 100 GRADOVA! Predsednik Vučić o skupovima građana protiv blokada: Polako to raste - nikome nije potrebno nasilje
WhatsApp Image 2025-08-23 at 19.23.21.jpeg
PolitikaVUČIĆ O STANJU DARKA GLIŠIĆA: Uplašili su se da možda mora da se vrati u bolnicu u Beograd... Nije to tako jednostavno kako on misli
WhatsApp Image 2025-08-23 at 19.23.19.jpeg
PolitikaPREKO 4.000 LJUDI IZAŠLO NA ULICE U KRUŠEVCU, SA NJIMA I MINISTAR GAŠIĆ! Građani siti blokada, poslali jasnu poruku: Dosta je! Hoćemo da živimo (VIDEO, FOTO)
WhatsApp Image 2025-08-23 at 19.35.21 (2).jpeg