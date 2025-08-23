Politika
“NJIHOVA SNAGA JE PODRŠKA SRBIJI” Ministarka Stamenkovski u Vršcu sa građanima koji su ustali protiv blokada
Slušaj vest
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski danas je u Vršcu pružila podršku građanima koji su ustali protiv blokada.
“Sa narodom u Vršcu. Došla sam da ih podržim, jer oni podržavaju Srbiju.
Želela sam da lično kažem hvala, jer nisu odustali, nisu se povukli, već stoje čvrsto uz svoju zemlju.
Njihova snaga je podrška Srbiji, a moja poruka je da znaju da Srbija stoji uz njih”, objavila je ministarka.
76 · Reaguj
Komentariši